Na mistrovství Evropy v cyklokrosu se ukáže dvacet Čechů

Program a nominace ME v cyklokrosu (neděle 10. prosince) 9:00 juniorky (Bedrníková, Novotná, Zemanová) 9:50 junioři (Bittner, Jindřich, M. Kopecký, Matyáš, Šulc, Zatloukal) 11:00 ženy do 23 let (Švihálková, Ungermanová, Vaníčková) 12:20 muži do 23 let (Jelínek, T. Kopecký, Říman, Vaníček) 13:50 ženy elite (Bajgerová) 15:20 muži elite (Boroš, Nesvadba, Paprstka)