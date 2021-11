Boroš dojel na ME v cyklokrosu ve třetí desítce. Mezi elitou jen Zemanová

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Col du Vam Muži: 1. Van der Haar (Niz.) 1:01,44, 2. Hermans -25, 3. Vanthourenhout (oba Belg.) -54, ..21. Boroš, 22. Vaníček (oba ČR) oba -2 kola.

Ženy: 1. Brandová (Niz.) 48:22, 2. Vasová (Maď.) -56, 3. Kastelijnová (Niz.) -1:02. Muži do 23 let: 1. Kamp (Niz.) 50:03, 2. Vandeputte, 3. Nys (oba Belg.) oba -1, ...28. Hula -2:44, 29. Stránský -2:55, 38. Říman -3:38, 45. Jindřich -5:27, 47. Fiala (všichni ČR) -1 kolo. Ženy do 23 let: 1. Van Anrooijová 44:09, 2. Pieterseová -17, 3. Van Empelová (všechny Niz.) -1:03, ...8. Zemanová (ČR) -3:10.

Juniorky: 1. Backstedtová (Brit.) 44:01, 2. Bentveldová -1:06, 3. Vinkeová (obě Niz.) - 1:30, ...11. Hanáková -3:13, 14. Kopecký -3:50, 21. Jeřábková -4:49, 22. Dlasková -5:12, 26. Nováková -5:41, 34. Hladíková (všechny ČR) -1 kolo. Junioři: 1. Dockx (Belg.) 47:06, 2. Haverdings (Niz.) -47, 3. Paletti (It.) -48, ...16. Seeman -2:07, 26. Samec -3:27, 31. Černý -3:52, 40. Kerl -4:36, 43. Kuba (všichni ČR) -4:59.