Ťoupalík dospurtoval na ME cyklistů devátý, triumfoval Nizzolo

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Plouay Muži elite (177,5 km): 1. Nizzolo (It.) 4:12:23, 2. Démare (Fr.), 3. Ackermann (Něm.), 4. M. Van der Poel (Niz.), 5. Stuyven (Belg.), 6. Ballerini (It.), ...9. A. Ťoupalík, 17. Neuman všichni stejný čas, 31. Turek -8, 67. Kukrle -5:30, 93. Bárta (všichni ČR) -9:36. Ženy do 23 let (81,9 km): 1. Balsamová (It.) 2:15:27, 2. Unekenová (Niz.), 3. Jörgensenová (Dán.) obě stejný čas, ...61. Jandová -8:54, Ševčíková (obě ČR) nedokončila.