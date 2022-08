Do finále BMX freestyle na ME postoupili Beran i šestnáctiletá Miculyčová

Teprve šestnáctiletá Miculyčová se z dvanáctičlenné kvalifikace do osmičky pro páteční finále dostala přesto, že v úvodní jízdě přeletěla přes řidítka. „První jízda šla hladce, dokud nenastal pád. Bylo to velmi bolestivé, ale chtěla jsem pokračovat ve druhé jízdě, kterou jsem úspěšně zvládla a mohla postoupit do finále. Mám ohromnou radost! Doufám, že se budu zítra cítit lépe,“ napsala na facebooku. Druhá Češka Kateřina Jalůvková byla jedenáctá.

V mužské kvalifikaci se představilo 27 freestylistů a do sobotního finále jich šlo dvanáct. Beran byl bezpečně sedmý, jeho reprezentační kolega Martin Habada obsadil devatenáctou pozici.