„Ve finále jsme zkusili těžší převody, ale na silné Angličanky to nestačilo. Přesto je to velký úspěch a jistě příslib do dalších závodů,“ uvedl v tiskové zprávě svazu trenér Lubomír Vojta.

Medaile těsně unikla juniorovi Adamu Bittmanovi, který ve vylučovacím závodu skončil čtvrtý. Kristýna Burlová vybojovala šesté místo ve scratchi do 23 let.