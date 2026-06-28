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To na mistráku ještě nebylo. Jak Kopecký vládla v parnu. A za odměnu? Třeba burger

Tomáš Kazda
Tomáš Macek
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  7:00
Julia Kopecký přijímá v cíli gratulace od tatínka.

Julia Kopecký přijímá v cíli gratulace od tatínka. | foto: Tomáš Macek, MAFRA

Julia Kopecký přijímá v cíli gratulace od tatínka.
Julia Kopecký poslouchá českou hymnu.
Julia Kopecký, Kristýna Zemanová a Barbora Němcová na MČR v cyklistice v...
Vítězka Julia Kopecký a druhá Kristýna Zemanová po závodu cyklistek na MČR v...
14 fotografií
Diváci schovaní po kavárnách kolem Masarykova náměstí v Jeseníku se tak tak včas zvedli, aby viděli dramatický finiš o mistrovský titul. Měli ten luxus, že měli úniku. Před rekordními teplotami, které sžíraly jak nejlepší česko-slovenské cyklistky, tak asfalt. „Bylo to strašně těžký. Věděla jsem už od včera, že bude,“ říkala nová národní šampionka Julia Kopecký.

Sama tvrdí: „Kopce? Radši v tréninku než v závodě!“

Na náročné trati se třemi výstupy na Rejvíz – před zkrácením trasy zamýšlenými čtyřmi – přitom právě přes ně vedla cesta ke zlatu.

Na rozdíl od asfaltu se nepodvolila ukrutnému parnu, odrazila v kopcích snahy konkurentek Noskové, Zemanové i Slovenky Chladoňové a ve spurtu pak Zemanovou, která jí v závěrečném stoupání zbyla jako jediná soupeřka, přebila.

Cyklistka Kopecký slaví další domácí výhru, po časovce ovládla i hlavní závod

K časovkářskému hattricku, který dovršila jezdkyně worldtourového týmu SD Worx - Protime ve čtvrtek (trochu kuriózně taky na náměstí pojmenovaném po prvním československém prezidentovi v Uničově), teď poprvé přidala i triumf v hromadném závodě. „Takovej mistrák, to jsme tady ještě neměli,“ vykládala v cíli.

Chutná tohle vítězství jinak? Třeba ještě lépe než to čtvrteční?
Je to něco jinýho. Časovku jsem předtím vyhrála dvakrát a byl tam na mě větší tlak. Vyhrát tohle jsem chtěla ještě víc.

Národní dres určitě pochválí i vaše parťačky v týmu SD Worx - Protime.
Už psaly! Moc dresů asi tenhle rok nebudeme mít. A dres je dres. Myslím, že budou spokojený.

Takže poslat míry a rychle ho navléknout?
To už se stalo, mám ten na časovky. Myslím, že mi to rychle pošlou a budu v tom moct trénovat.

Julia Kopecký poslouchá českou hymnu.

Začalo se zostra. Na čele závodu se záhy utvořila skupinka hlavních adeptek na titul.
Od prvního kola jsme se točily. Bylo nás šest, závod jsme tak jednodušeji kontrolovaly. Kdyby tam bylo deset holek z VIFu a Dukly, tak by útočily a bylo by to těžký. Takhle se jelo každý kopec tempo a držely se jenom ty nejsilnější.

Nejsilnější tentokrát znamenalo i neodolnější. Pořadatelé zkrátili trať na pouhých 79 kilometrů. Jak jste s horkem bojovala vy?
Strašně těžký. Po prvním kole jsme slyšely, že budou jenom tři (místo čtyř). Je to samozřejmě smůla, ale zase v takovém vedru... Já jsem v prvním kole ztratila bidon, takže jsem pak měla žízeň. Věděla jsem, že jiný holky jsou možná trošku lepší do kopce, že se jich musím udržet, protože si myslím, že nejsem úplně nejlepší vrchařka.

Asfalt tál, štěrk nepomohl. Šampionát cyklistů také sužují vedra. A co muži?

To se povedlo znamenitě. Po závěrečném výšlapu na Rejvíz jste zůstaly jen s Kristýnou Zemanovou.
Nikola Nosková v něm pořádně nastoupila, musela jsem si nechat díru, protože tu akceleraci takovou nemám. Tempo pak začala jet i Viky Chladoňová, ale i tu jsme dojely a najednou jsem viděla, že jsme tu už jenom já a Kristýna. I ta se snažila nastoupit. Myslela jsem, že už to nedojedu, ale podařilo se mi to. A pak jsme si řekly, že se budeme snažit spolu dojet do cíle a tam se rozhodne.

NEJLEPŠÍ DVĚ: Finiš Kopecký vs. Zemanová:

czechcycling

@julia.kopecky__ na třetí pokus dotáhla vítězný double!

@matypodron | #czechcycling

27. června 2026 v 18:42, příspěvek archivován: 28. června 2026 v 0:00
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Samotný spurt vypadal jednoznačně.
Měla jsem ho v hlavě. Chtěla jsem jet do poslední zatáčky jako první. Kristýna ale taky, takže se to úplně nepovedlo. Nakonec v nohách ale bylo ještě hodně sil.

Další závodnice i ředitel závodu Leopold König mluvili o roztátém asfaltu. I proto se zkracoval závod. Zpozorovala jste to vůbec?
Trochu to lepilo no, už od prvního kola. Tři kola jsou na ženský závod trochu málo, já jsem zvyklá jet 120 130 kilometrů nebo víc. Hodně holek ale do cíle dojelo samo. Kolo víc, kolo míň, neudělalo by to rozdíl.

V tomhle vedru stačily tři kola, aby byly (závodnice) úplně roztrhaný.

Leopold König, ředitel závodu

A vaše další plány?
Ještě nevím. Z nějakých závodů mě sundali.

Ale mistrovství světa v září v Montrealu je jasné.
Snad jo, to se ještě uvidí. Já jsem ještě U23, takže doufám, že budu moct jet v téhle kategorii ještě jeden rok. Budu se snažit připravit se co nejlíp na časovku i na silniční závod.

A plány do bližší budoucnosti? Jak oslavíte triumf?
Možná nějaký hezký jídlo, takovej burger nebo něco... A asi se dneska večer dobře vyspat.

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