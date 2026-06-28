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Vacek v parnu udolal konkurenty, na MČR slaví ve zkráceném závodě třetí titul

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Aktualizujeme   14:03aktualizováno  14:24
Mathias Vacek na MČR v Jeseníku.

Mathias Vacek na MČR v Jeseníku. | foto: Jan Brychta / MČR Jeseník 2026

Jakub Otruba přebírá občerstvení na MČR v cyklistice.
Alberto Monti se snaží udržet v přední skupině na MČR v cyklistice.
Mathias Vacek za Lukášem Kubišem na MČR v Jeseníku.
Jakub Otruba v pelotonu na MČR v Jeseníku.
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V závěrečném výstupu na Rejvíz se Mathias Vacek zbavil i posledního konkurenta Tomáše Přidala a v dusivém vedru si jezdec týmu Lidl-Trek v Jeseníku dojel pro svůj třetí národní titul v hromadném závodě v kariéře. Druhý skončil Přidal, třetí byl ve 180kilometrovém souboji, zkráceném kvůli počasí o jeden okruh, Jakuba Otruba. Slovenským šampionem se na společném šampionátu stal jako v předchozích dvou letech Lukáš Kubiš.

Vacek triumfoval naprosto jednoznačně, Přidal za ním dorazil na Masarykovo náměstí s odstupem dvou minut a dvaceti sekund, Otruba dorazil o další tři minuty zpět.

Třetí domácí titul v hromadném závodě přidal čtyřiadvacetiletý Vacek ke třetímu zlatu z časovky, které vybojoval ve čtvrtek. Dotáhl se tak na dosavadní české rekordmany Jána Svoradu a Petra Benčíka. Zatímco v časovce triumfoval třetím rokem za sebou, z hromadného závodu má zlato po letech 2023 a 2025.

Přidal si vyjel místo na stupních vítězů potřetí za sebou. V roce 2024 slavil vítězství, loni bral bronz a letos stříbrem svou medailovou sbírku zkompletoval. Otruba získal druhý bronz v kariéře, pro ten první si dojel v roce 2018.

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