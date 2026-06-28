Vacek triumfoval naprosto jednoznačně, Přidal za ním dorazil na Masarykovo náměstí s odstupem dvou minut a dvaceti sekund, Otruba dorazil o další tři minuty zpět.
Třetí domácí titul v hromadném závodě přidal čtyřiadvacetiletý Vacek ke třetímu zlatu z časovky, které vybojoval ve čtvrtek. Dotáhl se tak na dosavadní české rekordmany Jána Svoradu a Petra Benčíka. Zatímco v časovce triumfoval třetím rokem za sebou, z hromadného závodu má zlato po letech 2023 a 2025.
Přidal si vyjel místo na stupních vítězů potřetí za sebou. V roce 2024 slavil vítězství, loni bral bronz a letos stříbrem svou medailovou sbírku zkompletoval. Otruba získal druhý bronz v kariéře, pro ten první si dojel v roce 2018.
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