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Kopecký se raduje z dalšího domácího triumfu, po časovce ovládla i hlavní závod

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  17:13

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Vítězka ženské časovky na MČR Julia Kopecký ze stáje Team SD Worx-Protime na stupních vítězek. | foto: ČTK

Mistryní republiky v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julia Kopecký a zkompletovala medailovou sbírku. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve spurtu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou.

Až závěrečná rovinka rozhodla také souboj o bronz, získala ho Barbora Němcová před Nikolou Noskovou. Na startu chyběla obhájkyně prvenství Kristýna Burlová.

Kopecký, členka elitního týmu nejvyšší divize SD Worx-Protime, potvrdila výbornou formu už ve čtvrtečním souboji s chronometrem, který ovládla třetím rokem po sobě. Dovršila vítězný double. Na domácí trůn vystoupila po bronzu z roku 2024 a loňském stříbru.

„Byl to jeden z nejtěžších závodů, který jsem absolvovala. V posledním stoupání jela Kristýna tak tvrdé tempo, že jsem se bála, abych se s ní udržela. Strašně mě bolí nohy, ale jsem nepopsatelně šťastná,“ komentovala zisk mistrovského dresu Kopecký.

Nejlepší juniorkou byla Karolína Špicarová, v dopoledním závodě juniorů oslavil titul Marek Stiblík. Oba triumfovali před svými pronásledovateli s velkým náskokem.

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