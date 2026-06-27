Asfalt tál, štěrk nepomohl. Šampionát cyklistů také sužují vedra. A co muži?

„Kvůli bezpečnosti jsme připraveni případně ubrat okruhy i mužům,“ oznámil v sobotu večer ředitel závodu Leopold König.
Už nyní posunuli start v Jeseníku do časnějších dopoledních hodin, z 10.00 na 9.30.
Zda však absolvují původně naplánovaných osm okruhů a 209 kilometrů, je značně nejisté.
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„Máme nachystaný i plán B,“ ujistil König. Vzhledem k tomu, že podle meteorologů mohou být nedělní maximální teploty ještě vyšší než v rekordní sobotu, možná jej budou muset uplatnit.
Zásadní otázka zní: Vydrží v těchto podmínkách asfalt v obtížném stoupání Rejvíz?
V sobotu totiž právě tady nastaly značné problémy, navzdory nadmořské výšce 780 metrů.
„Asfalt se roztékal,“ líčila slovenská šampionka Viktoria Chladoňová. Organizátoři sice kritická místa už v pátek vysypali štěrkem, ale ani to nakonec nepomohlo. „Ženské závody většinou bývají delší než sto kilometrů, tentokrát ho ale bylo nutné zkrátit ze 105 na 78 kilometrů. Fakt se to lepilo na kola, nalepené kamínky potom byly nebezpečné i ve sjezdu.“
Česká mistryně Julia Kopecký přitakala: „Tak těžký mistrák jsme ještě nejely. Strašné vedro, navíc ten problém s asfaltem.“
Místní, včetně pamětníků tvrdili: Nikdy v minulosti jsme nezažili, aby na této silnici tál asfalt. Stejně hovořil König, jenž v okolí Jeseníku ještě coby aktivní závodník i v červnu nesčetněkrát trénoval.
„Až dnes tu poprvé asfalt nevydržel,“ říkal.
Šéf organizačního výboru Robert Kolář potvrzoval: „Naváželi jsme na kritická místa v pátek štěrk, snažili jsme se ho zajezdit auty. A když přes noc ztuhl, tak co bylo přebytečné, zase jsme z trati odstraňovali. Při dopoledním závodě juniorů ještě silnice vydržela, ale při závodě žen nastalo extrémní tání asfaltu. Moc nás to mrzí, ale tahle vlna veder je prostě realita. Ve světě se některé závody i úplně ruší.“
König si ze své závodnické minulosti vzpomněl na jediný, který musel být kvůli extrémním vedrům zkrácen: „To když Kolem Ománu naměřili 42 stupňů.“
Před nedělním rozhodnutím o osudu závodu říká: „Prvním kritériem pro nás bude bezpečnost, až pak divácká atraktivita. I když v pozici závodníka bych rozhodně chtěl jet delší trasu.“
Rovněž obhájci českého i slovenského titulu si zkrácení mistrovského závodu nepřejí.
Mathias Vacek z stáje Lidl-Trek vykládal: „Celkově se mi trať líbí a velkého vedra se neobávám. Asfalt se tam trochu lepí, ale snad to bude dobré. Rozhodně bych trať nechal tak, jak je, tedy celých osm kol. Vedro je a vedro bude, závodit se musí v jakýchkoliv podmínkách. Ale když se řekne, že je trať nebezpečná, ať to tedy zkrátí.“
Loňský slovenský mistr Lukáš Kubiš mu přizvukoval: „Klidně bych jel i 250 kiláků, taková délka by mi ještě víc seděla. I v Belgii a Švýcarsku jsme teď závodili ve vysokých teplotách. Podmínky budou stejné pro všechny.“
Vzápětí s úsměvem zavtipkoval: „Říkal jsem, že když jim teče asfalt, ať trať vykostkujou. Jenže to asi nestihnou.“
S 3900 nastoupanými metry má jít o jeden z historicky nejobtížnějších profilů českého republikového mistrovství. Velkým Vackovým soupeřem bude na této klasikářsko-vrchařské trati Jan Hirt z týmu NSN.
Dvanáctý muž Gira doufá, že hned v prvním kole dojde na Rejvízu k výrazné selekci pole.
Takový scénář by se zamlouval i Vackovi, jenž tvrdí: „Nejlepší bude, když se co nejdřív vytvoří menší skupina. Pak bychom v ní spolupracovali a v posledních dvou kolech si to rozdali.“
Pokud zopakuje loňské prvenství, představí se v dresu českého šampiona od příští soboty na Tour.
Pokud zvítězí Hirt, ukáže se v prestižním dresu na srpnové Czech Tour a především na španělské Vueltě.