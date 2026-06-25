Kopecký, členka elitního týmu nejvyšší divize SD Worx-Protime, startovala jako poslední.
Trať dlouhou 24 kilometrů zvládla v čase 31:23 minuty a nejbližší soupeřku porazila o 17 sekund. Kvasničková získala stříbro stejně jako loni. Třetí Koclířová měla odstup od staronové domácí královny 51 sekund.
Závod mužů v kategorii elite je na programu od 15:05, čeká je 48 kilometrů. Stejně jako Kopecký může završit vítězný hattrick Mathias Vacek.
Závody s hromadným startem s centrem v Jeseníku se uskuteční o víkendu a není vyloučeno, že kvůli očekávaným extrémním vedrům pořadatelé původně vypsané tratě zkrátí.
Mistrovství ČR a Slovenska v silniční cyklistice
časovka, Uničov
Ženy elite (24 km): 1. J. Kopecký (SD Worx-Protime) 31:24, 2. Kvasničková (VIF Cycling team) -17, 3. Koclířová (TFD) -51, 4. Němcová (Dukla Praha) -1:20, 5. Milec Jiřincová (AC Sparta Praha) -1:49, 6. Slámová (Torelli) -2:08.
Junioři (24 km): 1. Kuběna (Roman Kreuziger Cycling Academy) 28:29, 2. Zaňka (Dukla Praha) -46, 3. Š. Kment (Cannibal B Victorious) -1:02.
Juniorky (24 km): 1. Drhová (VIF Development) 33:04, 2. Sítková (Mat Atom Developer Wroclav Junior team) -22, 3. Špicarová (VIF Development) -1:01.
15:05 muži elite (48 km).