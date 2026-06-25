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Kopecký potřetí za sebou zlatá. Na domácím šampionátu ovládla časovku

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  13:16

Julia Kopecký na trati časovky závodnic do 23 let na mistrovství světa. | foto: AP

Českou mistryní v časovce je potřetí za sebou Julia Kopecký. Jedenadvacetiletá cyklistka splnila na společném šampionátu se Slovenskem v Uničově roli hlavní domácí favoritky a vyhrála před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Koclířovou.

Kopecký, členka elitního týmu nejvyšší divize SD Worx-Protime, startovala jako poslední.

Trať dlouhou 24 kilometrů zvládla v čase 31:23 minuty a nejbližší soupeřku porazila o 17 sekund. Kvasničková získala stříbro stejně jako loni. Třetí Koclířová měla odstup od staronové domácí královny 51 sekund.

Závod mužů v kategorii elite je na programu od 15:05, čeká je 48 kilometrů. Stejně jako Kopecký může završit vítězný hattrick Mathias Vacek.

Závody s hromadným startem s centrem v Jeseníku se uskuteční o víkendu a není vyloučeno, že kvůli očekávaným extrémním vedrům pořadatelé původně vypsané tratě zkrátí.

Mistrovství ČR a Slovenska v silniční cyklistice

časovka, Uničov

Ženy elite (24 km): 1. J. Kopecký (SD Worx-Protime) 31:24, 2. Kvasničková (VIF Cycling team) -17, 3. Koclířová (TFD) -51, 4. Němcová (Dukla Praha) -1:20, 5. Milec Jiřincová (AC Sparta Praha) -1:49, 6. Slámová (Torelli) -2:08.

Junioři (24 km): 1. Kuběna (Roman Kreuziger Cycling Academy) 28:29, 2. Zaňka (Dukla Praha) -46, 3. Š. Kment (Cannibal B Victorious) -1:02.

Juniorky (24 km): 1. Drhová (VIF Development) 33:04, 2. Sítková (Mat Atom Developer Wroclav Junior team) -22, 3. Špicarová (VIF Development) -1:01.

15:05 muži elite (48 km).

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Balshaw vs. KrumichTenis - - 25. 6. 2026:Balshaw vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
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Mariaová vs. ValentováTenis - - 25. 6. 2026:Mariaová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
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Muchová vs. TausonováTenis - - 25. 6. 2026:Muchová vs. Tausonová //www.idnes.cz/sport
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Curaçao vs. Pobřeží slonovinyFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Curaçao vs. Pobřeží slonoviny //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 18.10
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Ekvádor vs. NěmeckoFotbal - Skupina E - 25. 6. 2026:Ekvádor vs. Německo //www.idnes.cz/sport
25. 6. 22:00
  • 5.69
  • 4.61
  • 1.56
Japonsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina F - 26. 6. 2026:Japonsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
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  • 1.89
  • 3.36
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Program a výsledky
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Výsledky

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