Dříve obézní introvert, pak arogantní fracek. Teď chce Skjelmose vyzvat esa

I proto se nakonec v cíli neubránil úsměvu. „Vždycky jsem věřil, že něco takového můžu dokázat. S tím, že mohu vyhrát, jdu do každého závodu. A teď jsem ukázal, že jsem v dobré formě. Že jsem připravený na Tour,“ prohodil.

V červenci chce ve Francii prohánět i poslední vítěze Jonase Vingegaarda a Tadeje Pogačara.

Co je ale vlastně tenhle klouček zač?

Byl jsem povýšený

Kdyby měl sám sebe kdysi popsat třemi slovy, měl by okamžitě jasno. Introvertní, plachý a mírně obézní. „Nikdy jsem moc nechodil ven hrát si s dětmi. Teď vidím, že to asi působí trochu zvláštně, ale mně vyhovovalo být sám. Nebyl jsem nijak zvlášť společenský,“ vzpomínal.

Nešlo mu to s míčem a vlastně ani na kole, když se v jedenácti přidal k jednomu z mládežnických týmů v rodné Kodani. V prvním závodě mu po dvou kilometrech všichni ujeli.

To ho ale neodradilo, naopak. „Ten závod měřil 40 kilometrů a já ho dojel. Už jen to pro mě bylo naprosto úžasné, bral jsem to jako vítězství,“ líčil.

Mattias Skjelmose, vítěz etapového závodu Kolem Švýcarska

Zanícenost by mohl rozdávat. Ono se není čemu divit. Pochází z Amageru – ostrova na jižním konci Kodaně, kterému místní doteď přezdívají Ostrov hoven. Proč? Protože právě tady končil odpad z celé Kodaně. Tamní čtvrť vždycky patřila dělnické třídě, která věděla, jak obtížná je cesta za lepším. I Skjelmose v takovém prostředí vyrůstal.

„Za což jsem fakt rád. Teď vím, že nezáleží na tom, jak drahé hadry nosíte, ale že v sobě máte vášeň, že si za svým snem tvrdě jdete. Já to viděl u rodičů, u všech okolo. Pochopil jsem, že bez píle to nikam nedotáhnu,“ popisoval.

I proto už v šestnácti trénoval jak divý. Zdvojnásobil si dávky a rychle se vyšvihl mezi nejlepší mladíky v zemi i v Evropě.

„Jenže přišel jiný problém. Začal jsem vyhrávat tak moc, až jsem se stal arogantním, povýšeným. Změnil jsem se v člověka, který nebyl moc milý,“ přiznal otevřeně.

Že mu patří svět, si myslel až do chvíle, kdy mu přišel pozitivní test na kontaminovaný doplněk stravy. Na osm měsíců ho uzemnil. „Totálně jsem se zhroutil, měl jsem krizi identity. Nejistota byla zpět, ztratil jsem spoustu kamarádů. Byl jsem opravdu naštvaný na všechny a ztratil disciplínu,“ tvrdil.

Celkový vítěz Mattias Skjelmose dojíždí do cíle závěrečné etapy závodu Kolem Švýcarska.

Našel ji znovu až po spojení s agentem, který mu dohodl smlouvu s Trekem. Uklidnil ho, trénoval ho a učil, aby byl pokornější. Aby se nenechal ukolébat vlastním velkým talentem.

„A chtěl, abych se neužíral jakoukoliv pomstychtivostí. Měl jsem se zbavit zloby. Asi jsem v té době trochu dospěl,“ říká upřímně. „Veškerou nenávist, kterou jsem cítil, jsem se snažil nechat na kole.“

Rány osudu

Chvíli to šlo, jenže pak přišla další rána osudu. Na konci května 2019 srazilo během cyklistického závodu auto Andrease Byskova – jednoho z mála opravdu dobrých přátel Mattiase Skjelmoseho. Na místě ho zabilo.

„Táta mi to zavolal a já zase ztratil motivaci závodit. V následujících měsících jsem Andreasovi psal přes Messenger, jak nám všem chybí, že na něj nezapomeneme. Smutek mě přejel jak vlak,“ vzpomínal.

Po pár měsících ale i tenhle pocit využil jako další palivo pro trénink.</CS>

A v Treku začal zářit. Už loni třeba vyhrál závod Kolem Lucemburska a na mistrovství světa skončil desátý. Letos zvládl dojet druhý na Tour du Gard, pátý na Kolem Alp. A nejhůř devátý na ardenských klasikách – osmý byl na Amstelu, druhý na Valonském šípu a devátý na Lutychu. Teď ve Švýcarsku slavil nejlepší výsledek kariéry.

A ukázal zdvižený prst všem favoritům před Tour de France. Tam se o roli lídra podělí s Guiliem Cicconem, který zažil asi nejlepší první půlku sezony v kariéře a s Trekem před pár dny taky prodloužil smlouvu. „Uvidíme, jak si role rozdělíme, ale výhra ve Švýcarsku mě nabila spoustou pozitivní energie,“ hlásí Dán.

Skjelmose konečně vypadá, že je na správné cestě vzhůru. Za těch pár let prožil víc než mnozí za celý život. Změnil se. Je zasnoubený, žije s přítelkyní, má i psa, jiné priority. Dokáže mluvit o vztazích, smutku a nejistotě, přitom ale neztratil nic ze svého sebevědomí, které se jen snaží držet v normálních mezích.

Tak, aby talent, kterým byl obdařen, nepřišel vniveč. Pak může Skjelmose třeba i vyzvat Pogačara s Vingegaardem.