Dráhařský šampion Glaetzer chce po operaci rakoviny dál bojovat o hry

„Nepřestanu usilovat o olympiádu a o to být nejlepší na světě, protože to miluju. Člověk teď vidí věci i jinak, ale nezastaví mě to. Pokud na to budu mít a nebude mě to ohrožovat, nenechám se tím přemoci,“ řekl loňský mistr světa ve sprintu a majitel zlaté medaile v týmovém sprintu z roku 2012.

Sedmadvacetiletý jezdec má tři zlata i z Her Commonwealthu. Na olympiádě v Riu de Janeiro byl ve sprintu i týmovém sprintu čtvrtý.

Na nemoc přišli lékaři minulý měsíc poté, co si Glaetzer stěžoval na bolesti šíje, které neustupovaly. „Naštěstí je to typ rakoviny, který se dá léčit. Jsem vděčný lékařskému týmu, že to odhalili zavčasu,“ uvedl cyklista.