Mohu být lídrem. Vacek myslí na klání, kde je žlutá barvou absolutního šampiona

Druhý rok po sobě Češi na mapě účastníků Tour de France chybějí. Muž, který to má brzy změnit, se jmenuje Mathias Vacek. Jezdci americké worldtourové stáje Trek je teprve 21 let, stal se vicemistrem světa i Evropy v kategorii do 23 let a od konce června má právo oblékat dres mistra republiky. „Nebojím se třítýdenních závodů,“ říká. A hlavně nemíní v budoucnu na Tour vyrazit jako pomocník, nýbrž v roli lídra.