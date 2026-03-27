Bizarní dojezd E3. Skupina skvěle dotáhla Van der Poela, pak mu darovala výhru

  19:10
Mathieu van der Poel vyhrál po 63 kilometrů dlouhém úniku potřetí za sebou belgický závod E3 Saxo Classic. Jeho další heroický výkon málem zmařila skupinka čtyř pronásledovatelů, která se však kilometr před cílem kuriózně neshodla na tom, kdo překlene pár posledním metrů k fenomenálnímu Nizozemci. A bývalý mistr světa tak oslavil šedesáté vítězství v kariéře a čtvrté v sezoně.

Mathieu van der Poel slaví triumf na E3 Saxo Classic. | foto: Profimedia.cz

Jednatřicetiletý Van der Poel se v závodu se startem a finišem v Harelbeke nejprve 63 km před cílem ve stoupání na Boigneberg odpoutal od vedoucí skupiny a dohnal uprchlíky v čele. Za dalších dvacet kilometrů unikl na kostkách na Paterbergu i jim a vydal se do osamoceného úniku.

Dlouho se zdálo, že si hvězda týmu Alpecin-Premier Tech jede pro jednoznačné vítězství, ale zezadu se k němu začala rychle blížit čtyřčlenná skupina.

Van der Poelův náskok se na posledním kilometru snížil na pouhé dvě sekundy, ale v ten okamžik pronásledovatelé přestali střídat a vyčerpaný Nizozemec si přece jen dojel pro vítězství. Čtyři sekundy za ním finišoval Nor Per Strand Hagenes před Belgičanem Florianem Vermeerschem.

„Jsem za vítězství rád, ale stálo spoustu energie. Původně jsem si myslel, že to zvládnu, ale pět kilometrů před cílem se to začalo kazit. Především na posledním kilometru už se mi nohy vůbec nešly. Když jsem se ohlížel, viděl jsem, že už jsou opravdu blízko, ale kdybych čekal, skončil bych pátý, protože už jsem neměl nohy na spurt,“ uvedl Van der Poel.

Třetím triumfem na E3 za sebou tak Van der Poel, jenž si minulý víkend při pádu na závodě Milán–San Remo poranil ruku, získal potřebné sebevědomí před blížícím se dalším monumentem Kolem Flander. Na „De Ronde“, jež se pojede 5. dubna, bude osminásobný mistr světa v cyklokrosu útočit na čtvrté vítězství.

E3 Saxo Classic v Belgii (WorldTour)

208,8 km

1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 4:45:15, 2. Hagenes (Nor./Visma-Lease a Bike), 3. Vermeersch (Belg./UAE Emirates-XRG), 4. Dewulf (Belg./Decathlon CMA CGM), 5. Abrahamsen (Nor./Uno-X Mobility) všichni -3, 6. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM) -24, ...39. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -32, Kmínek (ČR/Burgos Burpellet BH) a A. Ťoupalík (ČR/Unibet Rose Rockets) nedokončili

