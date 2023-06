Volno? Neznám... Teď už i van der Poel chápe, k čemu je pauza dobrá

„Je to strašně dávno. Aspoň mně to tak přijde. Jako věčnost, kdy jsem naposledy závodil. Těším se, až zase navléknu na dres startovní číslo,“ prozradil v úterý novinářům van der Poel na soustředění v La Plagne.

Na dva měsíce tenhle kosmicky nadaný cyklista víceméně zmizel ze světa.

Po náročné jarní kampani odpočíval, užíval si s přítelkyní Roxanne, úplně se vypařil ze sociálních sítí, kde pořád jako jedny z posledních příspěvků visí dva měsíce staré záběry z Roubaix.

Teď se konečně do pelotonu vrací. V sobotu nejprve pojede menší belgický závod Dwars door het Hageland, na který naváže etapovým kláním Kolem Belgie. Proč jako přípravu na Tour nezvolil tradiční Critérium du Dauphiné nebo závod Kolem Švýcarska?

„Radši pojedu naplno v Belgii, než abych dojížděl ve Švýcarsku mezi posledními v horách. To mi nic nedá. A když odpočítáte časovky, bude to i stejný počet závodních dní,“ vysvětloval své pohnutky.

Hlavní zprávou o van der Poelovi je ale něco úplně jiného.

Letos změnil strategii.

V raných letech kariéry se sotva zastavil. Jen co dokončil cyklokrosovou kampaň, přeskočil na horská kola nebo silnici. A pak zase zpátky. Volno? To slovo mu znělo tak moc cize…

Mathieu Van der Poel, vítěz klasiky Milán-San Remo

Až do letoška, kdy si před jarní částí silniční sezony vzal rovněž více než měsíční volno poté, co se popáté stal cyklokrosovým králem světa. A pak na silnici zářil.

Proto stejný postup zvolil i teď před blížící se Tour de France.

Mělo to vícero důvodů. Je mu už 28 let a jeho tělo prostě nezvládne zátěž let minulých. Poslední roky navíc dost laboroval se zraněnými zády. Sám cítil, že ho zdraví pomalu začíná zlobit.

„V minulosti jsem možná občas závodil až moc. Nechodil jsem do závodů úplně připravený, pořádně jsem neodpočíval. To jsem letos změnil a myslím, že mi to pomohlo. I tréninkový kemp vás dokáže dostat na jinou úroveň,“ popisoval.

Po delší pauze teď o soutěžení nebude mít nouzi. Po dvou belgických kláních a Tour de France ho hned na začátku srpna čeká mistrovství světa v Glasgow, kde chce jet na silnici i na horském kole.

Hlavním bodem programu je ale pochopitelně červencová Tour, na kterou může jet naprosto uvolněný. Po pátém titulu mistra světa v cyklokrosu, triumfech na San Remu a Roubaix má v roce 2023 už víceméně splněno.

Cokoliv navíc už bude jen další bonus. On to tak ale nebere. Ví, že má s Tour nevyřízené účty.

Letos na ni přijede potřetí, ale žádný z předchozích dvou ročníků nedokončil, pokaždé z jiných důvodů. Před dvěma lety vyhrál druhou etapu, týden držel žlutý dres, než ze závodu odstoupil kvůli přípravě na olympiádu v Tokiu.

Momentka ze závodu Paříž - Roubaix.

Loni přijel vyčerpaný z Gira a v jedenácté etapě vzdal.

Tehdy měl ale před Tour v nohou 23, respektive 31 závodních dní. Letos jich má jen třináct.

„Daleko víc času jsem letos investoval do tréninku místo do závodění, o to víc se na start těším. Chci Tour zajet dobře, protože je to poprvé, co jsem před ní absolvoval vážně dobrou přípravu. Těším se, že v červenci prožiju zatím nejlepší Tour kariéry,“ usmívá se. „Je čas ji poprvé dokončit.“