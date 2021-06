Dědo, to je pro tebe. Jak Van der Poel napsal nádherný příběh s happy endem

Už v sobotu, při dojezdu úvodní etapy v Landerneaut, si chtěl Mathieu van der Poel, národností Nizozemec, ovšem s dědečkovou francouzskou krví v žilách, o žlutý dres hlasitě říci. „Jenže když zaútočil Julian Alaphilippe, nenašel jsem odpověď,“ přiznal.

Démon Van der Poel. Na Mur de Bretagne si dojel pro triumf i žlutý dres zpravodajství z 2. etapy Tour

V celkové pořadí ztrácel na Alaphilippa po úvodním dni 18 sekund, přesto ve své mysli odmítl složit zbraně. Vždyť i nedělní, druhá etapa nabízela klasikářskou lahůdku podle Van der Poelova gusta, dvojnásobný výšlap na obávanou Mur-de-Bretagne.

Když na slavnou cyklistickou zeď zamířili poprvé, odpoutal se dočasně od ostatních a dojel si pro prémiových osm sekund.

To byla předzvěst.

A zároveň i žluté odrazové prkno.

Napodruhé svůj kousek zopakoval. Opět unikl všem. Zdvihl triumfálně prst a v cíli poslal vzkaz do nebe.

Dědo, to je pro tebe.

Alaphilippe finišoval pátý, o osm sekund později. Počty nebyly složité. S pomocí další 10sekundové bonifikace za etapové prvenství jej van der Poel vysvlékl z maillot jaune.

„Máš žlutý dres. Je to stoprocentně jisté,“ oznámili mu.

Vykřikl nadšením, načež skryl hlavu do dlaní a rozplakal se dojetím. „Je to tak moc emocionální,“ nezastíral. Výsostný dres, jenž Raymondu Poulidorovi v legendárních bitvách s Jacquesem Anquetilem i dalšími hvězdami neustále unikal, nyní spočinul na ramenou vnuka.

Jeho prostřednictvím populární Pou-Pou konečně dosáhl na žlutý dres.

A Tour měla příběh s happy endem, po němž toužila.

Vyhrál jsi, kup si další krávu

Rodiče Raymonda Poulidora, farmařící u Limoges, ho stáhli ze školy ve čtrnácti letech, i když on sám by rád pokračoval ve studiích. Jenže málo platné, na malém hospodářství chyběly pracující ruce.

Půda byla chudá, dřina velká a příjmy nízké. Pokud jim však o víkendu přece jen zbyl čas, bavili se vesničané závody v pytlích, soutěžemi o lahve domácího džemu nebo závody na kolech mezi vesnicemi. Poulidor je vyhrával. V sedmnácti si zažádal o cyklistickou závodní licenci, trénovat však mohl jen za tmy a v noci, po patnácti hodinách na poli.

Okolní svět mu byl dlouho cizí. Když roku 1955 narukoval do armády, jel poprvé v životě vlakem. Sloužil v Alžírsku coby řidič, ztloustl přitom o dvanáct kil, ale po vojně je usilovným cyklistickým tréninkem zase shodil. Ve svém druhém profizávodě dojel druhý a vydělal tolik peněz, že by na stejnou sumu dřel na jejich statku šest let.

Však si ho soupeři kvůli rolnické minulosti stále dobírali.

„Hej, Pou-Pou, vyhrál jsi, můžeš si koupit další krávu,“ říkávali mu.

„Víte co? Žádný závod, jakkoli těžký, není tak velká makačka jako žně,“ odpovídal jim.

Nebyla to úplně pravda a Poulidor to měl mnohokrát zjistit. Po drsném souboji tělo na tělo s Jacquesem Anquetilem na kráteru Puy de Dome v roce 1964 přiznal: „Nikdy jsem se na kole necítil tak zle.“

Tehdy svého soka uštval a ujel mu, ale ne o dost, aby jej sesadil z první příčky pořadí.

Rivalita, která jejich souboje tehdy i v letech následujících provázela, byla jejich krajany přijímána jako souboje mezi někdejší zemědělskou zemí, kterou Poulidor reprezentoval, a moderní průmyslovou Francií, v jakou se rychle proměňovala po 2. světové válce a jaká byla extravagantnímu Anquetilovi mnohem bližší.

Čtrnáct let se Poulidor na Tour vracel, až do svých čtyřicátin. Osmkrát stál v Paříži na stupních vítězů, ale vždy jako druhý nebo třetí muž celkové klasifikace. Vyhrál sedm etap, nikdy však neoblékl žlutý dres.

Po kariéře rok co rok vysedával během Tour v zářivě žluté košili ve sponzorské vesničce závodu, coby host společnosti Credit Lyonnaise, sponzora žlutého dresu. Rozdával autogramy, pózoval pro společné fotografie a klábosil o dávných časech, jako by tu měl navěky patřit k inventáři.

Až loni poprvé chyběl. V 83 letech opustil tento svět, jeho velké bojovné srdce mu vypovědělo služby.

Ovšem takové má i šestadvacetiletý vnuk.

Cyklistika koluje ve van der Poelově DNA v míře znásobené poté, co se Poulidorova dcera se stala manželkou skvělého nizozemského profesionála Adrieho van der Poela.

Přál bych si, aby tu děda se mnou byl

Na dědečkovu počest si letos Mathieu van der Poel a jeho tým Alpecin Fénix oblékli do první etapy Tour fialovo-žluté retro dresy stáje Mercier, v nichž Poulidor naposledy na Tour závodil. Ale jako by ten dres v hektické etapě dvou hromadných pádů vážil přespříliš.

Ne, nešlo to. Sobotním cílem projel van der Poel až dvacátý.

Velký útok na žlutý poklad tedy odložil na neděli, kdy už se svými kolegy vyrazil na trať v tradičních modro-červených trikotech.

Peloton prožíval další hektický den se spoustou krátkých stoupání i nebezpečných sjezdů na úzkých silničkách mezi poli s pasoucími se krávami, prokládanými technickými pasáží v malých městečkách.

Na samém konci čekala Mur-de-Bretagne. Bez ohledu na déšť, jenž se tu a tam spouštěl z bretaňské oblohy, k ní proudily davy fanoušků.

Představením, které se tu odehraje, neměly být zklamáni.

Spolujezdci včetně Petra Vakoče nachystali Van der Poelovi výbornou výchozí pozici. Potom udeřil. Poprvé... a podruhé.

Druhý útok si naplánoval na metu 700 metrů před cílem. Přehnal se kolem jezdců Ineosu, snažících se kontrolovat špici, a unikal ostatním.

Co udělá Julian Alaphilippe? Ne, chlapík ve žlutém nenašel v sobě nic, čím by Nizozemce zastavil.

OBROVSKÁ ENERGIE. Mathieu van der Poel se blíží do cíle druhé etapy Tour de France.

„Mathieu byl silnější, to je vše,“ říkal později Francouz. „Cítil jsem, že mé nohy jsou po sobotě trochu bolavé a těžké. Když nemáte den, tak prostě nemáte den. Ale nemám čeho litovat. Dal jsem do toho vše, tak jako vždy. Jen to nebylo dost na to, abych uhájil žlutý dres.“

Nejen on, ani nikdo další nedokázal toho dne držet s van der Poelem krok. „Mé nohy úplně explodovaly,“ tvrdil Michael Matthews, ještě v sobotu druhý v cíli.

Tadej Pogačar projel druhý nedělním cílem, o šest sekund za vítězem.

„Rád bych bojoval o vítězství v etapě, ale mám radost i za van der Poela. Dnes byl nejlepší a každého překvapil už svým prvním útokem na Mur,“ vykládal obhájce titulu, který si opět jednou všímal, jak se v porovnání s loňskem změnila jeho pozice v pelotonu.

„Spousta kluků si mě hlídala, bylo to jako partie šachu. Ale se druhým místem na Zdi jsem spokojený. I s tím, jak se v této fázi závodu cítím.“

Druhý je nyní také celkově, o jedinou sekundu před Primožem Rogličem. Dva Slovinci, ač v rozdílných dresech, jsou jako dvojčata. V koncovkách závodů i při útocích na bonifikační prémie.

„Pořád mě trochu bolí následky sobotního pádu, speciálně na nohách,“ popisoval lídr stáje Jumbo Visma. „Ale byl to každopádně dobrý den. Lepší než včera.“

To v táboře Ineosu panovala úplně jiná nálada. Pár strohých vět pro televizní mikrofony a víc nic, v mixzóně už žádné další rozhovory. Jezdci se vytratil k týmovému autobusu, kam za nimi média kvůli proticovidovým opatřením ani letos nesmějí.

Geraint Thomas nebyl schopný udržet krok s největšími favority a přijel až sedmnáct sekund za Slovinci. Celkově je nyní se ztrátou 41 sekund čtrnáctý, o jednu příčku za parťákem Richardem Carapazem.

Na rozbor lapálií stáje Ineos však bude ještě dost času. V neděli vše zastínila Van der Poelova spanilá jízda pro dědečka.

„Můj tým byl opravdu silný. Občas ve mně ti kluci věří víc než já sám. Já pak věděl, že si musím jet už pro bonus při prvním průjezdu zdí,“ popisoval na tiskové konferenci Nizozemec.

Opět si utíral slzy dojetí, opakovaně se mu lámal hlas. Divíte se? „Můžete o takovém scénáři dlouho snít, ale když se stane skutečností, nenacházím správná slova, abych vyjádřil, jak jsem šťastný.“

Tak moc si přál, aby tu dědeček mohl být s ním. „Bylo by krásné, kdybychom se spolu vyfotografovali, on ve své žluté košili od Crédit Lyonnais a já ve žlutém dresu.“

Julian Alaphilippe přišel za cílem Van der Poelovi pogratulovat, oplatil mu gesto z první etapy. „V sobotu byl Mathieu tak moc zklamaný, přesto mi přišel poblahopřát. Dnes jsem udělal totéž. Jsme si jako jezdci podobní a Mathieu je zasloužilým nositelem žlutého dresu.“

Alaphilippe si na pódium kráčel pro ten zelený, jelikož zůstává lídrem bodovací soutěže. V pondělí v něm odstartuje do sprinterské třetí etapy. „Už jsem za kariéru nasbíral všechny dresy, které se na Tour rozdávají,“ usmíval se.

Co se týče toho nejcennějšího, Van der Poel si je vědom, že v konkurenci Rogliče, Pogačara a spol. nebude jeho majitelem dlouho. „Mohl by mi zůstat do středeční časovky, déle ne,“ uvažuje.

Neví ani, zda dojede až do Paříže.

„Rád bych. Ale nechci si tím zničit šanci na olympijské zlato na horském kole. Budu se rozhodovat den po dni, podle stavu těla.“

Ať učiní konečný verdikt jakýkoliv, svoji misi na premiérové Tour kariéry už v neděli splnil.