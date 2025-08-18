Van der Poel na MS v silniční cyklistice nepojede, zvažuje start mezi bikery

Autor: ,
  21:29
Mathieu van der Poel nebude startovat na mistrovství světa v silniční cyklistice ve Rwandě. Neúčast světového šampiona z roku 2023 potvrdil nizozemský svaz, který zveřejnil nominaci, v níž největší hvězda schází. Otázka, zda se Van der Poel, jenž už má ve sbírce i tituly z cyklokrosu a gravelu, pokusí zaútočit na titul na mistrovství světa horských kol, je zatím stále otevřená.

Průběžný lídr celkové klasifikace Mathieu van der Poel (Alpecin) na startu čtvrté etapy cyklistické Tour de France v Amiens bedlivě sleduje poletující včelu. | foto: Reuters

Van der Poel naposledy závodil na Tour de France, z níž ale před startem 16. etapy odstoupil kvůli zápalu plic. Další start by měl absolvovat tento týden od středy do neděle na Renewi Tour. Do letního programu přidal i závod Světového poháru bikerů v Les Gets, kde se pojede 31. srpna.

Mistrovství světa horských kol se uskuteční ve Valais ve Švýcarsku o dva týdny později. O účasti se Van der Poel, jenž mezi bikery dosud získal jen bronz v roce 2018, ale ještě definitivně nerozhodl.

„V podstatě jde všechno podle plánu, ale nejdřív musíme zjistit, jak na tom opravdu jsem, při Renewi Tour a na Světovém poháru v Les Gets,“ řekl v neděli belgickému listu Nieuwsblad.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Palicová vs. PridankinováTenis - 1. kolo kvalifikace - 18. 8. 2025:Palicová vs. Pridankinová //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 3:6, 4:3
  • 1.60
  • -
  • 2.25
Leeds vs. EvertonFotbal - 1. kolo - 18. 8. 2025:Leeds vs. Everton //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.80
  • 1.65
  • 5.60
Elche vs. BetisFotbal - 1. kolo - 18. 8. 2025:Elche vs. Betis //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 30.00
  • 5.40
  • 1.18
Grabherová vs. ŠalkováTenis - 1. kolo kvalifikace - 18. 8. 2025:Grabherová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
Živě5:7
  • 5.00
  • -
  • 1.15
Kopřiva vs. KordaTenis - Dvouhra - 2. kolo - 18. 8. 2025:Kopřiva vs. Korda //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 4.65
  • -
  • 1.18
Fruhvirtová vs. MartićováTenis - 1. kolo kvalifikace - 18. 8. 2025:Fruhvirtová vs. Martićová //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.45
  • -
  • 2.52
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Sinner je nemocný, finále v Cincinnati rychle vzdal. Titul slaví Alcaraz

Španěl Carlos Alcaraz získal titul na tenisovém turnaji Masters v Cincinnati. Místo očekávaného dramatického souboje světové jedničky a dvojky trvalo finále v parném počasí jen 23 minut. Zdravotně...

18. srpna 2025  22:07

Van der Poel na MS v silniční cyklistice nepojede, zvažuje start mezi bikery

Mathieu van der Poel nebude startovat na mistrovství světa v silniční cyklistice ve Rwandě. Neúčast světového šampiona z roku 2023 potvrdil nizozemský svaz, který zveřejnil nominaci, v níž největší...

18. srpna 2025  21:29

Ústí odmítlo skok do čela druhé ligy. Počítejte s námi! vzkázal vítězný Artis

Ústečtí fotbalisté propásli možnost posunout se do čela druholigové tabulky. Nováček soutěže v pondělní televizní dohrávce 6. kola doma podlehl probuzenému brněnskému Artisu 0:2 a zůstal druhý o bod...

18. srpna 2025  20:22,  aktualizováno  21:15

Bývalý sparťan Souček zlomil na Slovensku soupeři nohu. Rozhodčí ho nevyloučil

Stačily mu tři zápasy v novém dresu, aby se dostal do povědomí slovenské fotbalové veřejnosti. Určitě ale ne způsobem, který by si přál. Bývalý sparťan Filip Souček, momentálně ve službách Prešova,...

18. srpna 2025  18:27

Bezpečnostní experti, stovky lidí na trati. Czech Tour chce povýšit, rozhodne se v září

Na zářijovém světovém šampionátu ve Rwandě možná dojde k historicky prvnímu souboji Tadeje Pogačara s Jonasem Vingegaardem o duhový dres, také se na něm ale pravděpodobně bude rozhodovat o...

18. srpna 2025  17:45

Světoběžník Glover posílil Slunetu. Může být rozdílový hráč, věří trenér

Jako by se rivalové trumfovali. Ve stejný den, kdy Děčín oznámil příchod L. J. Bryana, zveřejnila i ústecká Sluneta jméno své nové americké akvizice. Zahraniční posilou číslo 2 se stal Jordan Glover,...

18. srpna 2025  17:22

Plavání mi připadalo nudné, říká Štybar. Teď se učí, jak plavat při triatlonu

Když Chris Froome při památné etapě Tour 2016 na Mont Ventoux utíkal k cíli bez zničeného kola, jeden z fanoušků potom na Twitteru vtipkoval: „Koupal se Chris ráno? Pokud ano, tak dnes absolvoval...

18. srpna 2025  15:47

Železný muž Kadeřábek. Spartu jistí, maká naplno a sbírá body: Gól mi chutná hodně

Když se řekne pracovitost, sotva vás v současném sparťanském kádru napadne jiné jméno. Pavel Kadeřábek, hráč zápasu s Libercem. Gól v české fotbalové lize vstřelil po víc než deseti letech a jeho...

18. srpna 2025  15:20

Nové dresy, podpisy opor i generálního partnera. Písek potěšil fanoušky

Nové kontrakty pro klíčové hráče a reprezentanty, prodloužení smlouvy s generálním partnerem i hned tři sady dresů na novou sezonu. Písečtí basketbalisté představili pro nadcházející ročník řadu ryze...

18. srpna 2025  14:42

Onana mimo tým, Bayindir nejistý. Expert radí United: Kupte si špičkového gólmana

Náznaky zlepšení? Patrné! Celkový dojem? Sympatický! Jenže výsledek, čili to nejdůležitější, zase špatný. Manchester United vstoupil do nové sezony anglické ligy nezdarem s Arsenalem (0:1). Tipnete...

18. srpna 2025  14:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

18. srpna 2025  11:52,  aktualizováno  14:17

Muže podezřelého z rasistických urážek na Anfieldu podmínečně propustili

Fanoušek podezřelý z rasistických urážek fotbalisty Bournemouthu Antoinea Semenya v pátečním utkání anglické ligy na hřišti Liverpoolu byl propuštěn z vazby. Policie hrabství Merseyside uvedla, že v...

18. srpna 2025  13:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.