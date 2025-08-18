Van der Poel naposledy závodil na Tour de France, z níž ale před startem 16. etapy odstoupil kvůli zápalu plic. Další start by měl absolvovat tento týden od středy do neděle na Renewi Tour. Do letního programu přidal i závod Světového poháru bikerů v Les Gets, kde se pojede 31. srpna.
Mistrovství světa horských kol se uskuteční ve Valais ve Švýcarsku o dva týdny později. O účasti se Van der Poel, jenž mezi bikery dosud získal jen bronz v roce 2018, ale ještě definitivně nerozhodl.
„V podstatě jde všechno podle plánu, ale nejdřív musíme zjistit, jak na tom opravdu jsem, při Renewi Tour a na Světovém poháru v Les Gets,“ řekl v neděli belgickému listu Nieuwsblad.