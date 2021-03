Útok 80 kilometrů před cílem? Bláznovství. Van der Poelovi to málem vyšlo

Pro spoustu cyklistů by podobný tah byl hlavně o tom ukázat sponzory na dresu, ukrojit si minuty v televizním vysílání.



U něj to téměř skončilo triumfem.

Před startem přitom všechny otázky novinářů odrážel. Neustále opakoval, že na Kuurne-Brusel-Kuurne není proto, aby vyhrál, ale proto, aby pomohl svým týmovým kolegům v závěrečném sprintu. Ale věřte Van der Poelovi…

Do cíle stále zbývalo předlouhých 83 kilometrů, když za to vzal a málem po úchvatném výkonu celý závod vyhrál. Jen frenetická honička zbytku hlavní skupiny mu v tom zabránila.

Ale rozhodně nelitoval.

„Rád jezdím aktivně, dneska jsem si to užíval. Nebylo v plánu zaútočit takhle brzy, prostě instinkt. Ale nebyl to špatný pokus, tohle je nejlepší příprava na závody, které mě čekají,“ usmíval se.

Když nizozemský cyklista zaútočil na Kanariebergu, rychle se k němu přidal Jhonatan Narvaez z Ineosu.

„Hodně mi pomohl. Jsem rád, že se přidal alespoň on, protože jsem vepředu čekal víc velkých jmen,“ líčil Nizozemec.

Silné duo si rychle vypracovalo minutový náskok na peloton, pak dostihlo i celodenní únik, ve kterém jeli Jonas Iversby, Patrick Gamper a Artěm Zacharov. A dlouho to vypadalo, že náskok, který se neustále pohyboval kolem půl minuty až celé minuty, udrží.

Na poslední kilometry ale na čelo hlavní skupiny přijel dánský vlak Kasper Asgreen a dva kilometry před cílem snahu Van der Poelovy odvážné skupiny utnul.

„Bylo mým cílem udělat závod těžký a tím třeba i pomoci našim sprinterům. Čekal jsem, že se spolu se mnou vydá do úniku víc jmen, ale to se nestalo,“ líčil v cíli, kde dospurtoval na dvanáctém místě. „Bylo těžké dojet až do cíle s kluky, kteří předtím byli už sto kilometrů v úniku. Ale málem jsme to zvládli.“

Původně přitom na belgické nedělní klasice Van der Poel startovat vůbec neměl.

Poté, co se ze Spojených arabských emirátů vrátil domů (po úvodní etapě musel celý tým skončit kvůli jednomu pozitivního testu ve stáji), absolvoval sérii testů na covid-19. Když se ukázalo, že je opakovaně negativní, dostal zelenou.

Na poslední chvíli.

A využil ji na sto procent. V úvodu sezony potřebuje co nejvíc závodních dní, zvlášť v momentě, kdy přišel o téměř celý etapový závod v Emirátech.

I proto se už v úterý představí na další menší belgické klasice Le Samyn. O víkendu už přijde na řadu Strade Bianche a pak první monument sezony Milán-San Remo.

„Tři závodní dny před Strade-Bianche? Myslím, že to stačí. Možná mi bude chybět celý etapový závod v Emirátech, ale letos se na startu sezony cítím líp než loni,“ říká. „A jestli to na Strade bude vypadat stejně jako na Kuurne? Třeba jo. Rád jezdím aktivně a nesedím v pelotonu.“

Fanoušci se mají na co těšit.