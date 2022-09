Udělal jsem chybu, ale do nikoho jsem nestrčil. Van der Poel se obhajuje

Jen si tu situaci představte.

Máte před jedním z nejdůležitějších závodů sezony. Cítíte se být ve formě, chcete jít brzy spát, abyste nabrali co nejvíce sil.

A pak vám tři hodiny někdo klepe na dveře. Dvě dospívající australské dívky hrály v hotelu Novote Brighton Resort, kde byl Mathieu van der Poel a celý nizozemský tým ubytovaný, hru „knock and run“, tedy zaklepej a uteč.

Utekly tři hodiny, než to van der Poel nevydržel a chytil je.

„Měl jsem to vyřešit jinak, i já se omlouvám, i já dělám chyby, to přiznávám upřímně. Bohužel se to stalo, snažím se to hodit za hlavu a dívat se dopředu na to, co přijde,“ řekl k incidentu.

Mathieu van der Poel v průběhu závodu na MS v Sydney.

Ale co přesně se stalo? To stále není úplně jasné. Obě strany totiž mluví trochu jinak. V průběhu úterý byla vybraným médiím zaslána série videí. Mají být natočeny dotyčnými dívkami a jedno z nich třeba ukazuje muže, který pronásleduje dva lidi ve zmiňovaném hotelu.

Tohle video dostal i odborný server Cyclingnews, který se stejně jako další média rozhodl ho nezveřejnit, protože by mohlo identifikovat dvě mladé dívky.

Autenticita videí navíc nebyla ověřena.

Na jiném je prý zase zachycena hádka van der Poela s rodiči dívek, kde popírá, že by se jich jakkoliv dotýkal. Je tam i tahle výměna názorů.

Van der Poel: Nikoho jsem se nedotkl.

Matka: Buď zticha, je to na kameře!

VDP: Ukaž, žádný problém.

M: Do mého pokoje máš vstup zakázán.

VDP: Zakázáno je i klepat někomu na dveře tři zasrané hodiny.

M: Vyhrožoval jsi nám.

VDP: Tak zavolej policii a řekni jim o tom.

M: Už se stalo, jsou na cestě.

VDP: Fajn, jsi si jistá?

Ven se dostaly i další podrobnosti ze soudních dokumentů, které jsou v rozporu s tím, co Mathieu van der Poel nazval „malým incidentem“.

Zastával se ho přitom i Christophe Roodhooft, manažer Alpecin-Deceuninck, který popřel, že by došlo k jakémukoliv fyzickému incidentu.

Daily Mail a další australská média ale uvedly, že v policejním prohlášení se píše, že 14letá dívka „odběhla do rohu chodby, posadila se a zakryla si tvář“. Van der Poel ji „chytil za obě paže, stiskl je a přitlačil ji ke zdi, zatímco na ni křičel.“

Dívka utrpěla lehké popálení od koberce na pravém lokti a měla modřinu na levém předloktí. Druhá dívka se v tu chvíli měla pokusit utéct, než ji nizozemský cyklista chytil a přitlačil ke zdi, až upadla.

Podle Daily Mail dorazila policie na místo asi o pět minut později, van der Poel byl následně zatčen a převezen na stanici Kogarah, kde souhlasil s nahraným rozhovorem.

Sám se přiznal, že vešel do místnosti, chytil jednu z dívek za paži a „byl docela frustrovaný, že dívky tři hodiny dělaly hluk a klepaly mu na pokoj, když je jeho přítelkyně požádala, aby přestaly.“

Jakékoliv fyzické napadení ale popřel.

I tak z něj byl v pondělí obviněn, dostal pokutu 1500 dolarů, proti které se hodlá odvolat. Zároveň mu hrozí až tříletý zákaz vstupu do Austrálie, pokud se obvinění prokážou jako pravdivá.

On sám se k incidentu v Austrálii nevyjadřoval, počkal až na belgické letiště Zaventem, kam v úterý přiletěl.

Mathieu van der Poel (vlevo) opouští dějiště na mistrovství světa.

„Každý, kdo mě zná, ví, že jsem nikdy nikomu neublížil. Je tady spousta příběhů o nějakém natlačení na zeď, ale to absolutně není pravda. Existují dvě verze příběhů a když jste v Austrálii, je hodně těžké se s tím vypořádat,“ řekl belgickému deníku Het Laatste Nieuws.

Zároveň ale uznal, že udělal chybu, když řešil celou situaci tak, jak ji řešil.

„Měl jsem zavolat recepci nebo tak něco. Chtěl jsem jít spát a bohužel jsem se rozhodl to řešit sám, což dopadlo špatně. Změnit už to nemůžu,“ konstatoval.

Jestli se ještě letos objeví na některém ze závodů?

„Uvidíme, jak se budu cítit. Na šampionát jsem trénoval dost tvrdě, tak by byla škoda z toho nic nevytěžit,“ dodal.