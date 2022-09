Otec dívek k van der Poelovi: Měl právo být naštvaný, ale neměl na ně sahat

Čtyři dny trvalo, než se k incidentu, který zhatil jakékoliv naděje van der Poela na duhový dres, vyjádřil někdo z rodiny postižených dívek.

Vzal to na sebe otec dvou teenagerek, který pro australský deník Daily Mail řekl, že van der Poel „měl plné právo být naštvaný, ale neměl udělat to, co udělal.“.

Otázkou je, co přesně to je.

Obě strany se totiž ve své výpovědi toho, co se v noci ze soboty na neděli v hotelu Novotel Brighton Resort stalo, liší.

Zatímco dívky tvrdí, že je van der Poel poté, co mu několik hodin klepaly na dveře pokoje, držel za ruce a jednu z nich strčil do zdi, z čehož má odřeniny na lokti a předloktí, on to odmítá.

V pondělí si u soudu vyslechl, že má zaplatit pokutu 1500 dolarů, proti čemuž se hodlá odvolat. Zároveň zaplatil kauci, aby mohl z vězení zmizet, a z Austrálie odletěl.

Po příletu do Bruselu pak před novináři uznal, že udělal chybu, když se sám pokoušel incident v hotelu den před světovým šampionátem řešit.

Mathieu van der Poel odlétá z letiště v Sydney.

Uznal taky, že jednu z dívek držel za paži, ale žádné při tom nechtěl ublížit.

„Kdo mě zná, ví, že jsem nikdy nikomu neublížil. Koluje tady spousta příběhů o tlačení na zeď a podobně, ale to absolutně není pravda, to se nestalo,“ řekl po návratu na bruselském letišti.

Jak se na to dívá druhá strana?

Otec Emad uznal, že hra „knock and run“, tedy zaklepej a uteč, kterou jeho dcery hrály s nizozemským cyklistou připravujícím se na hromadný závod mistrovství světa, zašla příliš daleko.

„Byly trochu nezbedné, ale to, jak se k nim van der Poel choval… Křičel na mou nejmladší 12letou dceru a ptal se jí, jestli to taky dělala. Byla vyděšená, všechny jsou z toho otřesené. Měl plné právo se na ně zlobit, ale neměl dělat to, co dělal. Jsou to malé holčičky a on je mohutný chlap,“ řekl rozhořčený otec.

Prozradil taky, že s dcerami musel v neděli do nemocnice kvůli ošetření ran a že je vezme i k psychologovi, protože se bojí.

O tom, že se ony chovaly jakkoliv nevhodně, přitom nemluvil.

„Teď se akorát bojí, že udělaly něco špatného, protože někteří lidé obviňují je a mně, že jsem špatný rodič. Ale byly školní prázdniny, to mají děti v devět večer spát? Kdybych já napadl cizí děti, šel bych na rok do vězení, protože si nemůžu dovolit zaplatit kauci. Týrání dětí je velká věc,“ prozradil.

Celá australská rodina je zároveň rozhořčena z toho, jak rychle slavný cyklista ze země uletěl. „Doslova z Austrálie utekl,“ rozčilují se.

Za incident vzali van der Poel v sobotu do policejní vazby, na stanici zůstal až do čtvrté hodiny ranní. Byl obviněn ze dvou případů běžného napadení a byla mu udělena podmínečná kauce.

Ráno se objevil na startu šampionátu, který ale po 30 kilometrech vzdal.

Po úterním návratu do Evropy 27letý cyklista potvrdil, že videa, které se objevila na internetu, ukazují, co řekl. Přiznal, že situaci řešil špatně.

„Měl jsem někoho informovat, měl jsem zavolat na recepci nebo tak něco. Ale bylo pozdě, chtělo se mi spát, bylo to už vážně otravné. Myslel jsem, že to vyřeším sám, což bohužel skočilo dost špatně. Změnit to ale nemůžu,“ uvedl.