Van der Poel zabojuje o titul na horském kole. Šance na triumf je ale malá, tuší

Na Renewi Tour vyhrál třetí etapu a celkově skončil druhý jen o tři sekundy za Belgičanem Arnaudem De Liem. „Co se týče formy, jsem optimista. Přesně tohle jsem potřeboval. Takovouhle intenzitu to chce i na biku,“ řekl Van der Poel televizní stanici VTM.
V Beneluxu se představil v pelotonu poprvé od Tour de France, z které odstoupil kvůli zápalu plic. Nyní ho čeká další návrat. Na horském kole startoval naposledy v květnu na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, kde utrpěl zlomeninu v zápěstí a závod nedokončil.
„Technika přijde sama, když budu od středy na trati každý den. Stejné to bylo v květnu před Novým Městem, ale tentokrát doufám, že ten závod dokončím,“ uvedl Van der Poel.
Na mistrovství světa horských kol je jeho maximem bronz z roku 2018. Kvůli nedostatku bodů UCI bude mít těžkou startovní pozici. „Na horských kolech je start ještě důležitější než v cyklokrosu. Šance, že se stanu mistrem světa, je malá, ale myslím, že po kondiční stránce jsem tenhle týden udělal pokrok,“ konstatoval třicetiletý univerzál, který už dříve odřekl účast na silničním mistrovství světa ve Rwandě na konci září.