Van der Poel zabojuje o titul na horském kole. Šance na triumf je ale malá, tuší

Po sedmi titulech v cyklokrosu a triumfech na světových šampionátech na silnici a v gravelu se nizozemský cyklista Mathieu van der Poel pokusí přidat do sbírky i světové zlato v cross country horských kol. Po druhém místě v silničním závodě Renewi Tour se musí rychle přeorientovat na jízdu v terénu. O víkendu absolvuje Světový pohár v Les Gets a start na mistrovství světa v Crans Montaně ho čeká 14. září.

Mathieu van der Poel v Besanconu. | foto: Profimedia.cz

Na Renewi Tour vyhrál třetí etapu a celkově skončil druhý jen o tři sekundy za Belgičanem Arnaudem De Liem. „Co se týče formy, jsem optimista. Přesně tohle jsem potřeboval. Takovouhle intenzitu to chce i na biku,“ řekl Van der Poel televizní stanici VTM.

V Beneluxu se představil v pelotonu poprvé od Tour de France, z které odstoupil kvůli zápalu plic. Nyní ho čeká další návrat. Na horském kole startoval naposledy v květnu na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, kde utrpěl zlomeninu v zápěstí a závod nedokončil.

„Technika přijde sama, když budu od středy na trati každý den. Stejné to bylo v květnu před Novým Městem, ale tentokrát doufám, že ten závod dokončím,“ uvedl Van der Poel.

Na mistrovství světa horských kol je jeho maximem bronz z roku 2018. Kvůli nedostatku bodů UCI bude mít těžkou startovní pozici. „Na horských kolech je start ještě důležitější než v cyklokrosu. Šance, že se stanu mistrem světa, je malá, ale myslím, že po kondiční stránce jsem tenhle týden udělal pokrok,“ konstatoval třicetiletý univerzál, který už dříve odřekl účast na silničním mistrovství světa ve Rwandě na konci září.

Sedmnáctiletý španělský cyklista zemřel po pádu na juniorské Vueltě. Závod zrušili

Sedmnáctiletý španělský cyklista Iván Meléndez zemřel po nehodě v druhé etapě juniorské Vuelty, kterou organizátoři po tragické události zrušili. Podle agentury AFP se mladý jezdec v sobotu zapletl...

25. srpna 2025  13:21

Lendla i Berdycha zastavilo zdraví, mámy mávaly v Praze. A jak se rozloučí Kvitová?

Poslední turnaj Petry Kvitové je tady. Do US Open vstoupí v pondělí v 17:00 SELČ a po závěrečném grandslamu sezony se zařadí mezi bývalé tenistky a bude se moct ohlížet za parádní kariérou. Podívejte...

25. srpna 2025  12:53

