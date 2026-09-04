Vacek dál vede ZLM Tour, Walscheid se mu vítězstvím v etapě přiblížil

Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem bude náskok hájit o víkendu v závěrečných dvou etapách, které povedou opět po rovině. Závod třetí nejvyšší kategorie kalendáře UCI skončí v neděli ve Waalwijku.
Čtyřiadvacetiletý Vacek, který ovládl úvodní časovku i druhou etapu, usiluje o premiérové prvenství v celkové klasifikaci etapového závodu.
ZLM Tour - 3. etapa (201,2 km)
1. Walscheid (Něm.) 4:22:19, 2. Magagnotti (It.), 3. Van Poppel, 4. Van Belle, 5. Van der Tuuk (všichni Niz.), 6. Behrens (Něm.), 7. Vacek (ČR) všichni stejný čas.
Průběžné pořadí: 1. Vacek 8:42:04, 2. Walscheid -39, 3. Van der Tuuk -1:06, 4. T. Van Dijke -1:08, 5. M. Van Dijke(oba Niz.) -1:29, 6. Álvarez (Šp.) -2:08.