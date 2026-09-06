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Vacek v Nizozemsku ovládl ZLM Tour, poprvé v kariéře vyhrál etapový závod

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  16:54

Mathias Vacek | foto: CTK / imago sportfotodienst / Carla Hilger Reuters

Mathias Vacek ovládl nizozemský závod ZLM Tour a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Německého cyklistu Maxe Walscheida, svého kolegu z týmu Lidl-Trek, porazil o 33 sekund.

Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem vykročil za celkovým triumfem hned v úvodu podniku třetí nejvyšší kategorie kalendáře UCI, když ovládl zahajovací časovku a pak i druhou etapu.

Prvenstvím v konečném pořadí si Vacek připsal jedenácté vítězství mezi profesionály. Navíc skončil druhý v bodovací soutěži za Walscheidem.

Poslední pátou etapu vyhrál po téměř 183 kilometrech ve Waalwijku v hromadném spurtu devatenáctiletý Brit Henry Hobbs. Člen elitního týmu Visma-Lease a Bike zvítězil před Walscheidem, jenž útočil na druhý etapový triumf, a domácím Davidem Dekkerem. Vacek dojel na deváté pozici.

Šestatřicátý ročník ZLM Tour se jel po roční odmlce. Loni museli pořadatelé závod zrušit, protože nizozemská policie byla vytížena zajišťováním bezpečnosti summitu NATO.

V minulosti závod vyhráli Brit Mark Cavendish, Belgičan Philippe Gilbert či Němec André Greipel.

ZLM Tour - 5. etapa (182,7 km)

1. Hobbs (Brit.) 3:52:10, 2. Walscheid (Něm.), 3. Dekker (Niz.), 4. Kockelmann (Luc.), 5. Sénéchal (Fr.), 6. Van Poppel (Niz.), ...9. Vacek (ČR) všichni stejný čas.

Konečné pořadí: 1. Vacek 17:14:53, 2. Walscheid -33, 3. A. Van der Tuuk -1:06, 4. T. Van Dijke -1:08, 5. M. Van Dijke (všichni Niz.) -1:41, 6. Álvarez (Šp.) -2:08.

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