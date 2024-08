Jednou tak všestranný jako van Aert? Vacek roste komplexně, těší Raboně

V nedělní druhé etapě španělské Vuelty se nedal Mathias Vacek přehlédnout. Než se cyklisté dali do pohybu, postavil se před peloton a zapózoval fotografům. Na sobě bílý dres pro nejlepšího jezdce do pětadvaceti let. Ve stejné barvě měl i omotávku na řídítkách, rukavice, obroučky brýlí a helmu.