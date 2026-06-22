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Pogačar na Kolem Švýcarska? Čerstvý jako květinka. A po jeho boku zářil Vacek

Alžběta Marešová
  9:00
Takový závod už cyklističtí fanoušci dávno nezažili. Aby český jezdec v klání té nejvyšší kategorie bojoval téměř v každé etapě o vítězství a nakonec skončil na pódiu? Pro poslední takové obrázky bychom museli jít hluboko do minulosti.
Tadej Pogačar si plácá s Mathiasem Vackem po závodě Kolem Švýcarska.

Tadej Pogačar si plácá s Mathiasem Vackem po závodě Kolem Švýcarska. | foto: imago sportfotodienst / Sirotti Stefano Profimedia.cz

Mathias Vacek v cíli druhé etapy Kolem Švýcarska
Nejlepší cyklisté závodu Kolem Švýcarska: zleva druhý Richard Carapaz, vítězný...
Slovinec Tadej Pogačar slaví výhru v poslední etapě závodu Kolem Švýcarska.
Slovinec Tadej Pogačar slaví výhru v poslední etapě závodu Kolem Švýcarska.
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Na období Romana Kreuzigera a Leopolda Königa nyní na závodě Kolem Švýcarska senzačně navázal Mathias Vacek.

Čerstvě čtyřiadvacetiletý jezdec Lidl–Treku se zatím v pelotonu prezentoval hlavně jako skvělý časovkář a hodně kvalitní klasikář, proto asi nejednomu jeho soupeři spadla brada, když ho v neděli při horském finále spatřili po boku Tadeje Pogačara a Richarda Carapaze.

Vacek už ve čtvrtek naznačil, že před svou premiérovou účastí na Tour de France udělal obrovský vrchařský pokrok, když se jako jediný dokázal udržet Pogačarova zadního kola po Slovincově zrychlení v kopci.

„Uviset Tadejovi ve stoupání, to se nestává každý den. Cítím se fakt dobře,“ liboval si český mistr.

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Při sobotní časovce mu na vítězného Slovince scházelo ze čtvrtého místa deset sekund a posunul se tím na průběžné třetí místo. Zároveň měl v bílém dresu výhodu více než dvou minut. Před závěrečnou etapou se však držel s ambicemi zpátky.

„Je to extrémně náročná etapa, jdu do ní bez stresu, bez tlaku. Udržet třetí místo nebude jednoduché. Dám do toho všechno a buď to vyjde, nebo ne. Ale už tak jsem spokojený s prací, kterou jsem tu odvedl,“ hlásil před startem.

Veškerá skromnost nebo připomínání vlastních limitů se ale nakonec ukázaly jako zbytečné.

Hned tři výšlapy na kruté Col de la Croix zvládl Vacek naprosto s přehledem na čele hlavní skupinky, a když při tom závěrečném čtvrtém Pogačar zaútočil, držel se prostě ve skupince se svými nejbližšími soupeři, se kterými dojel až do cíle.

„Byla to víc než cokoliv jiného mentální hra. Soustředil jsem se na sebe a na to, že chci udržet třetí místo,“ popisoval.

A v těžké hře nervů se mu podařilo obstát. Udržel tím jak bílý dres pro nejlepšího mladíka, tak pódium. Při generálce na Tour de France, za Pogačarem a pouhých 21 sekund za Carapazem!

Nejlepší cyklisté závodu Kolem Švýcarska: zleva druhý Richard Carapaz, vítězný Tadej Pogačar a třetí Mathias Vacek.

Po dlouhých třinácti letech se český cyklista vrátil mezi top trojku Kolem Švýcarska.

A že jím je právě Vacek? Jestli si na to někdo před startem vsadil, nejspíš si mohl jít nyní vyzvednout pořádný balík.

„Je to jeden z mých největších výsledků v kariéře. Jsem moc šťastný, že jsem třetí místo udržel,“ líčil třetí muž závodu a také nejlepší jezdec do 25 let.

Mimochodem až za Vackem dorazil do finiše horské etapy i Primož Roglič. Přitom celkem bylo v neděli do 150 kilometrů schováno 4451 nastoupaných metrů. Takže Vackovo 12. místo v etapě je úctyhodným vrchařským výsledkem. „To bych řekl,“ smál se v cíli.

Zatímco jeho výsledek je naprostým šokem, jméno celkového vítěze nepřekvapí.

Pogačar rozhodl o svém triumfu prakticky už v první etapě. Stačil mu jediný nástup, aby si vytvořil náskok, který už ve zbylých 60 kilometrech jeho soupeři nebyli schopni sjet.

„Do cíle dojel v tréninkovém tempu. Vyhrál a byl pořád čerstvý jako květinka,“ hodnotil Pogačarovo představení nizozemský bývalý profík a dnes novinář Thijs Zonneveld. „V tu chvíli bylo po závodě.“

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Po vítězství v sobotní časovce držel žlutý dres s náskokem téměř čtyř a půl minuty a nedělní finále mohl pojmout čistě v udržovacím duchu. Jenže to by nebyl on.

Po svém nástupu připravil poněkud po „kanibalsku“ o šanci na vítězství vadnoucího Lennyho Martineze v posledním kilometru a dojel si pro etapový hattrick.

Stvrdil, že je k útoku na svůj pátý titul z Tour de France perfektně připraven. Razantně letos proškrtal závodní kalendář, své jarní starty pečlivě dávkoval, v květnu si pak dopřál dlouhou pauzu, při které nabíral objem a zároveň snižoval váhu.

Výsledky takové přípravy nyní všichni pocítili. Zároveň jeho působení ve Švýcarsku bylo nejspíš jen slabým odvarem toho, co chystá v červenci na Tour.

Slovinec Tadej Pogačar slaví výhru v poslední etapě závodu Kolem Švýcarska.
Tadej Pogačar během časovky na Kolem Švýcarska.

„Na loňském tréninkovém kempu v Sierra Nevadě jsem vyjel jeden kopec a měl jsem tak skvělý čas, že jsem si říkal: Páni, tak to asi už nikdy nepřekonám! Letos těsně před koncem kempu jsem si to stoupání dal jen tak pro zábavu. A měl jsem ještě lepší čísla,“ líčil.

„Takže jsem na tom aspoň z tréninkového pohledu lépe než loni.“

Ale jak k velké české radosti ukázal Vacek, také on je připravený předvádět na Tour báječné kousky.

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