Lidl-Trek si hýčká vycházející hvězdu. Vacek dostal novou smlouvu na čtyři roky

Tomáš Macek
  11:38
Co experti očekávali, je nyní potvrzeno. Český mistr Mathias Vacek zůstává ve stáji Lidl-Trek a jeho nadcházející smlouva není dvouletá, jak bývá v cyklistice nejčastější, nýbrž dlouhodobá, čtyřletá. Americký tým si hýčká vycházející hvězdu.
Mathias Vacek se v dresu národního šampiona raduje z vítězství ve 4. etapě...

Mathias Vacek se v dresu národního šampiona raduje z vítězství ve 4. etapě závodu Kolem Valonska. | foto: ČTK

Mathias Vacek před startem závodu Kolem Polska
Mathias Vacek v cíli závodu Kolem Valonska
Mathias Vacek v zeleném dresu po 4. etapě závodu Kolem Valonska.
Mathias Vacek vítězí ve 4. etapě závodu Kolem Valonska.
27 fotografií

Vacek délkou svého kontraktu napodobil Madse Pedersena, jednu z největších hvězd své stáje a vítěze bodovací soutěže na Giru. Dán letos u Lidl-Treku podepsal dokonce „na doživotí“. Což však v překladu znamená v podstatě také čtyřletou smlouvu, protože Pedersen naznačil, že chce závodit do roku 2029.

„Lidl-Trek si zajistil i vycházející hvězdu Vacka,“ hlásal nyní tým v tiskové zprávě.

S třiadvacetiletým cyklistou podepsali první smlouvu o smlouvě budoucí už v roce 2020, tehdy jej však šéfové Lidl-Treku nechali nejprve otrkávat se v druhodivizním Gazpromu. Když po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině tým ukončil činnost, stal se Vacek nejprve stážistou v Lidl-Treku a od sezony 2023 plnohodnotným jezdcem hlavního týmu.

Do Rwandy? Mám obavy z očkování. Vacek o smlouvě i o tom, proč asi vynechá MS

„Jsem tu teď třetím rokem a jsem super spokojený s tím, jak se vyvíjím,“ říká. „Když se ohlédnu zpět, jak jsem v profipelotonu začínal a na jaké úrovni jsem tehdy byl, a kde jsem teď, opravdu jsem si nedokázal představit, že mohu udělat až takový skok. Důležité bylo, že jsem měl tolik důvěry v tým a tým podobně důvěřoval mně.“

Už v roce 2023 vybojoval poprvé dres českého mistra a probojoval se do první desítky celkového pořadí Kolem Belgie a Kolem Norska, na podnicích z druhé nejvyšší kategorie závodů Pro Series.

Vackova průlomová sezona pak přišla loni, kdy už na jaře sehrál důležitou roli v podpůrné práci pro Madse Pedersena a Jaspera Stuyvena na jarních klasikách, načež podpořil v etapách Kolem Maďarska v boji o celkové vítězství Thibaua Nyse. Na hrách v Paříži si poté dojel pro 11. a 14. místo.

Prokazoval: Sám jsem dobrý, ale dokážu pomáhat.

Při loňském debutu na Vueltě skončil v zahajovací časovce v Lisabonu těsně druhý a pouhé dvě sekundy jej dělily od červeného dresu. Na tři dny však oblékl ten bílý pro nejlepšího mladíka. V následujících etapách přidal ještě jedno druhé a jedno čtvrté místo.

Letos na sebe upozorňoval znovu. Dvě etapy oblékal dres lídra závodu Kolem Valencie a vzápětí dojel třetí v klasice Figueira, zařazené do Pro Series.

Na druhé Grand Tour kariéry si při Giru opět oblékl bílý dres, tentokrát na pět dnů, a ukázal se jako všestranný pomocník, jenž byl klíčovým mužem při několika etapových vítězstvích Pedersena.

Koncem června si podruhé zajistil český titul a v červenci ovládl i čtvrtou etapu Kolem Valonska, kde dojel celkově druhý.

„Mathias má všechny předpoklady k tomu, aby se stal velkým šampionem. Jeho pracovní morálka, ale i to, jak se učí od lidí okolo sebe nebo jak se chová ke svým týmovým parťákům a dalším lidem ze stáje, to vše hodně vypovídá hodně o jeho charakteru,“ ocenil šéf týmu Luca Guercilena.

„Věřím, že tyto jeho vlastnosti a kvality v kombinaci s jeho fyzickými schopnostmi mu pomohou dojít opravdu hodně daleko. Jeho výkony v posledních dvou letech ukazují, že je velmi blízko velkých vítězství. Těšíme se, že objevíme jeho plný potenciál.“

Vacek přizvukuje: „Krok za krokem se dostávám tam, kde chci být, a v budoucnu jistě přijdou ještě větší výsledky. Cítím se opravdu sebevědomě díky tomu, že jsem v týmu, který se také každým rokem rozvíjí a dělá vše pro to, aby jezdci byli světovou jedničkou.“

A na které výzvy v nadcházejících letech myslí?

„Samozřejmě by bylo hezké v budoucnu závodit na Tour, možná už příští rok. Rád bych na Tour vyhrál etapu. Už jsem nosil bílý dres na Vueltě a Giru, teď by bylo hezké ho nosit na Tour. A samozřejmě i klasiky patří k mým nejoblíbenějším závodům. Také na nich chci být opravdu dobrý.“

Výsledky

