„Možná většinu lidí překvapím, ale reálně to nebylo tak, že bych na začátku roku nevěděl, co se mnou po sezoně bude,“ říká 23letý cyklista
„V mé předchozí smlouvě v Lidl-Treku byly různé klauzule, které se postupně se souhlasem obou stran naplňovaly. Tým to jen oficiálně neoznamoval. Když to trochu přeženu a přirovnám k NHL, byl jsem takový chráněný volný hráč. Všude bylo uvedeno, že smlouva mi letos končí, ale tým mě měl přitom pojištěného.“
Potřeboval jsem cítit důvěru vedení. To, že budu už ve 23 letech jedním z týmových lídrů, je pro mě velká věc.