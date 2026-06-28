Postupně mu odpadali soupeři, až do posledního stoupání zbyl jediný – šampion z předminulého roku Tomáš Přidal. I jemu se ale jezdec Lidl-Treku v posledním – sedmém – výstupu na Rejvíz vzdálil.
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Vacek v parnu udolal konkurenty, na MČR slaví ve zkráceném závodě třetí titul
Poosmé se na něj už nikdo plahočit nemusel, jelikož pořadatelé stejně jako v případě žen jeden okruh odebrali kvůli horku a roztékajícímu se asfaltu.
S rozhodnutím souzněl i novopečený a sluncem připečený národní šampion, který v cíli myslel i na soupeře. „Rozhodně pěkný závod. Musím poděkovat klukům,“ říkal Vacek.
Za co?
Za to, že se mnou střídali, že jsme všichni suprově spolupracovali a že jsme si to vlastně rozdali na féra. Od začátku až do konce jsme jeli vysoké tempo. Bylo to supr, před ostatními můžu jenom smeknout.
Už po prvním výšlapu jste zůstali v osmi. Součást plánu?
Bavil jsem se s některými kluky, že bude nejlepší za to prostě vzít v prvním kole a jet od začátku. Nebylo na co čekat. Jelo se v podstatě z kopce do kopce, chvilku rovinka po větru. Nebylo to nijak náročné, že bychom někde jeli dlouho po rovině a bojovali s odstupem. Ten se navyšoval každé kolo.
K dalším tahům došlo v pátém kole. Kdo zavelel k roztrhání skupiny?
Rychle jel Lukáš Kubiš (obhájce slovenské koruny), protože chtěl setřást krajany. Rozdělilo se to nahoře na horizontu. Nevím, jestli tam ti Slováci zaváhali nebo co, ale pak už jsme zbyli jen Kubiš, já, Otruba a Přidal. V předposledním kole vydržel jenom Přidal, v posledním kopci už toho asi bylo moc i na něj a já jel svoje tempo dál.
Pořád stejně naplno?
Když jsem měl informace, že je ten odstup větší, tak jsem ve sjezdu neriskoval. Dával jsem na sebe prostě pozor, v podstatě si to dojel v klidu a užil si to.
I v tom ukrutném vedru? I v neděli padaly v Česku historické rekordy...
Každý s tím počítal. Všichni se snažili občerstvovat, kde to jen šlo. Dávali jsme si mezi sebou bidony, snažili si pomáhat. Myslím, že jsme se s tím poprali dobře. Bylo to samozřejmě nepříjemné, ale o tom je závodění. Občas vám je vedro, občas prší, takže to si nevyberete.
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To na mistráku ještě nebylo. Jak Kopecký vládla v parnu. A za odměnu? Třeba burger
Na sobotní tiskovce jste orodoval za plnou porci kilometrů. Mrzelo vás zkrácení?
Už kvůli bezpečnosti to bylo asi správně. Poslední kolo by bylo asi trošku na hraně. Stejně si myslím, že závod už byl rozhodnutý a to jedno kolo navíc by bylo o ničem. Takhle všichni přijedou do cíle a jsou spokojení.
I vy? Pětihodinová aktivita by byla pro trénink ještě přínosnější, ne?
Jestli čtyři a půl nebo pět, to je v tomhle tempu už jedno, protože člověk si dává už od půlky závodu. A stejně to byl dobrej trénink.
Vydržel tentokrát asfalt?
Už v pátém kole se lepil a bylo to takové nepříjemné. Když jsme se mezi kluky bavili, jestli by to bylo lepší zkrátit, tak jsem říkal, že mně je to jedno. Ať rozhodnou rozhodčí. Je fajn, že aspoň sedm kol jsme dali.
Jak se na takovém povrchu závodí?
Dá se kličkovat. Úsek na sluníčku buď jedeš uprostřed v kamínkách, které ti létají všude a odráží se, nebo jedeš přímo do tekutého asfaltu po stranách a nabalí se ti to na kola. Rozhodně si myslím, že to zkrácení o jedno kolo bylo fajn. Nechceme, aby někomu prasklo kolo, nebo se to nabalilo, nebo bůh ví co.
Berete triumf jako potvrzení formy z etapáku Kolem Švýcarska, kde jste skončil celkově třetí?
Určitě, myslím, že sebevědomí tam je, i chuť vyhrávat a jít si za úspěchem. Dneska jsem se snažil soustředit na sebe a opět jsem se cítil dobře. Jsem rád, že to takhle dopadlo a rozhodně mě to motivuje do dalších závodů.
A motivovat vás určitě bude i národní dres, ve kterém se předvedete na své první Tour de France.
Rozhodně je to prestiž. Jsem rád, že ho povezu na Tour, že ho ukážu na největším závodě na světě a že bude vidět. Je to moc pěkné.
Fanoušci určitě i ocení, že budete v přenosu lépe vidět.
Asi jo. To už nechám na fanoušcích, jak to vidí oni.
Jaký máte plán do nejbližších pěti dnů, než v sobotu začne Tour?
Teď přijedu domů, zítra si zabalím a v úterý odlétám, teď už nic moc nenatrénuju. Jak jsem říkal, práce je odvedená, teď už je důležité se hlídat, nechytit nějakou nemoc, neblbnout někde a soustředit se na Tour de France.
Hirt: Najednou mi bylo úplně blbě
Kopcovitý profil šampionátu mu měl svědčit a až do pátého ze sedmi kol se Jan Hirt také držel ve vedoucí osmičlenné skupině. Pak se mu české trio Vacek, Přidal, Otruba začalo vzdalovat.
„Vedro sehrálo roli, ale taky jsem na tom nebyl moc dobře,“ podotkl poté, co na 4. místě proťal cíl.
Co se tedy dělo, když těsně za vrcholem stoupání Rejvíz ztratil s čelem závodu kontakt? „Nikdo za to nevzal, prostě se to rozdělilo,“ popisoval. „Na rovině za vrcholem se jelo dál úplně normálně, jenže já najednou přestal šlapat, bylo mi úplně blbě. Věděl jsem, že musím jet, ale bylo mi na zvracení.“
V závodě pak pokračoval ve tříčlenné skupině se slovenskými cyklisty Richardem Riškou a Samuelem Novákem, kteří také odpadli z vedoucí skupiny.
Po krátké regenerační pauze už 7. července odletí na vysokohorský kemp v Livignu. Vrcholy jeho zbývající části sezony by měly být Czech Tour, Vuelta a možná i mistrovství světa v Kanadě.