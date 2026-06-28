Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fér bitva, podávali jsme si i bidony. Vacek po třetím titulu: Další kolo by bylo o ničem

Tomáš Kazda
Tomáš Macek
,
  17:44
Mathias Vacek na MČR v Jeseníku.

Mathias Vacek na MČR v Jeseníku. | foto: Jan Brychta / MČR Jeseník 2026

Jakub Otruba přebírá občerstvení na MČR v cyklistice.
Alberto Monti se snaží udržet v přední skupině na MČR v cyklistice.
Mathias Vacek za Lukášem Kubišem na MČR v Jeseníku.
Jakub Otruba v pelotonu na MČR v Jeseníku.
12 fotografií
V dojezdu do cíle rozhodně nepůsobil, že má za sebou právě 183 kilometrů v rekordní výhni. Hlavní favorit domácího šampionátu cyklistů Mathias Vacek rychle zchladil ledem krk, pak se jal novinářům vyprávět příběh. Závodu, v němž podruhé v řadě a potřetí celkem ovládl hromadné klání na mistrovství České republiky. „Ale jednoduché to rozhodně nebylo,“ ujišťoval v Jeseníku.

Postupně mu odpadali soupeři, až do posledního stoupání zbyl jediný –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ šampion z předminulého roku Tomáš Přidal. I jemu se ale jezdec Lidl-Treku v posledním –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ sedmém –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ výstupu na Rejvíz vzdálil.

Vacek v parnu udolal konkurenty, na MČR slaví ve zkráceném závodě třetí titul

Poosmé se na něj už nikdo plahočit nemusel, jelikož pořadatelé stejně jako v případě žen jeden okruh odebrali kvůli horku a roztékajícímu se asfaltu.

S rozhodnutím souzněl i novopečený a sluncem připečený národní šampion, který v cíli myslel i na soupeře. „Rozhodně pěkný závod. Musím poděkovat klukům,“ říkal Vacek.

Za co?
Za to, že se mnou střídali, že jsme všichni suprově spolupracovali a že jsme si to vlastně rozdali na féra. Od začátku až do konce jsme jeli vysoké tempo. Bylo to supr, před ostatními můžu jenom smeknout.

Mathias Vacek na MČR v Jeseníku.
Jakub Otruba přebírá občerstvení na MČR v cyklistice.
Alberto Monti se snaží udržet v přední skupině na MČR v cyklistice.
Mathias Vacek za Lukášem Kubišem na MČR v Jeseníku.
12 fotografií

Už po prvním výšlapu jste zůstali v osmi. Součást plánu?
Bavil jsem se s některými kluky, že bude nejlepší za to prostě vzít v prvním kole a jet od začátku. Nebylo na co čekat. Jelo se v podstatě z kopce do kopce, chvilku rovinka po větru. Nebylo to nijak náročné, že bychom někde jeli dlouho po rovině a bojovali s odstupem. Ten se navyšoval každé kolo.

K dalším tahům došlo v pátém kole. Kdo zavelel k roztrhání skupiny?
Rychle jel Lukáš Kubiš (obhájce slovenské koruny), protože chtěl setřást krajany. Rozdělilo se to nahoře na horizontu. Nevím, jestli tam ti Slováci zaváhali nebo co, ale pak už jsme zbyli jen Kubiš, já, Otruba a Přidal. V předposledním kole vydržel jenom Přidal, v posledním kopci už toho asi bylo moc i na něj a já jel svoje tempo dál.

Mathias Vacek za Lukášem Kubišem na MČR v Jeseníku.

Pořád stejně naplno?
Když jsem měl informace, že je ten odstup větší, tak jsem ve sjezdu neriskoval. Dával jsem na sebe prostě pozor, v podstatě si to dojel v klidu a užil si to.

I v tom ukrutném vedru? I v neděli padaly v Česku historické rekordy...
Každý s tím počítal. Všichni se snažili občerstvovat, kde to jen šlo. Dávali jsme si mezi sebou bidony, snažili si pomáhat. Myslím, že jsme se s tím poprali dobře. Bylo to samozřejmě nepříjemné, ale o tom je závodění. Občas vám je vedro, občas prší, takže to si nevyberete.

To na mistráku ještě nebylo. Jak Kopecký vládla v parnu. A za odměnu? Třeba burger

Na sobotní tiskovce jste orodoval za plnou porci kilometrů. Mrzelo vás zkrácení?
Už kvůli bezpečnosti to bylo asi správně. Poslední kolo by bylo asi trošku na hraně. Stejně si myslím, že závod už byl rozhodnutý a to jedno kolo navíc by bylo o ničem. Takhle všichni přijedou do cíle a jsou spokojení.

I vy? Pětihodinová aktivita by byla pro trénink ještě přínosnější, ne?
Jestli čtyři a půl nebo pět, to je v tomhle tempu už jedno, protože člověk si dává už od půlky závodu. A stejně to byl dobrej trénink.

Vydržel tentokrát asfalt?
Už v pátém kole se lepil a bylo to takové nepříjemné. Když jsme se mezi kluky bavili, jestli by to bylo lepší zkrátit, tak jsem říkal, že mně je to jedno. Ať rozhodnou rozhodčí. Je fajn, že aspoň sedm kol jsme dali.

Jak se na takovém povrchu závodí?
Dá se kličkovat. Úsek na sluníčku buď jedeš uprostřed v kamínkách, které ti létají všude a odráží se, nebo jedeš přímo do tekutého asfaltu po stranách a nabalí se ti to na kola. Rozhodně si myslím, že to zkrácení o jedno kolo bylo fajn. Nechceme, aby někomu prasklo kolo, nebo se to nabalilo, nebo bůh ví co.

Berete triumf jako potvrzení formy z etapáku Kolem Švýcarska, kde jste skončil celkově třetí?
Určitě, myslím, že sebevědomí tam je, i chuť vyhrávat a jít si za úspěchem. Dneska jsem se snažil soustředit na sebe a opět jsem se cítil dobře. Jsem rád, že to takhle dopadlo a rozhodně mě to motivuje do dalších závodů.

A motivovat vás určitě bude i národní dres, ve kterém se předvedete na své první Tour de France.
Rozhodně je to prestiž. Jsem rád, že ho povezu na Tour, že ho ukážu na největším závodě na světě a že bude vidět. Je to moc pěkné.

Fanoušci určitě i ocení, že budete v přenosu lépe vidět.
Asi jo. To už nechám na fanoušcích, jak to vidí oni.

Jaký máte plán do nejbližších pěti dnů, než v sobotu začne Tour?
Teď přijedu domů, zítra si zabalím a v úterý odlétám, teď už nic moc nenatrénuju. Jak jsem říkal, práce je odvedená, teď už je důležité se hlídat, nechytit nějakou nemoc, neblbnout někde a soustředit se na Tour de France.

Hirt: Najednou mi bylo úplně blbě

Kopcovitý profil šampionátu mu měl svědčit a až do pátého ze sedmi kol se Jan Hirt také držel ve vedoucí osmičlenné skupině. Pak se mu české trio Vacek, Přidal, Otruba začalo vzdalovat.

„Vedro sehrálo roli, ale taky jsem na tom nebyl moc dobře,“ podotkl poté, co na 4. místě proťal cíl.

Co se tedy dělo, když těsně za vrcholem stoupání Rejvíz ztratil s čelem závodu kontakt? „Nikdo za to nevzal, prostě se to rozdělilo,“ popisoval. „Na rovině za vrcholem se jelo dál úplně normálně, jenže já najednou přestal šlapat, bylo mi úplně blbě. Věděl jsem, že musím jet, ale bylo mi na zvracení.“

Mathias Vacek a Jan Hirt před startem MČR v Jeseníku.

V závodě pak pokračoval ve tříčlenné skupině se slovenskými cyklisty Richardem Riškou a Samuelem Novákem, kteří také odpadli z vedoucí skupiny.

Po krátké regenerační pauze už 7. července odletí na vysokohorský kemp v Livignu. Vrcholy jeho zbývající části sezony by měly být Czech Tour, Vuelta a možná i mistrovství světa v Kanadě.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejen prezident Pavel. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Prezident Pavel jako fotograf. Které další osobnosti vyrazily na MotoGP v Brně?

Závod MotoGP v Brně přilákal na Masarykův okruh desetitisíce fanoušků. Mezi nimi nechyběli politici, sportovci, herci, hudebníci ani tváře známé z televizních obrazovek. Podívejte se, které osobnosti...

Fér bitva, podávali jsme si i bidony. Vacek po třetím titulu: Další kolo by bylo o ničem

Mathias Vacek na MČR v Jeseníku.

V dojezdu do cíle rozhodně nepůsobil, že má za sebou právě 183 kilometrů v rekordní výhni. Hlavní favorit domácího šampionátu cyklistů Mathias Vacek rychle zchladil ledem krk, pak se jal novinářům...

28. června 2026  17:44

Oceán, hory a bezpečí. Čeká Novotného u Canucks nově jmenovaný kapitán Hronek?

Adam Novotný na draftu, na 24. pozici si ho vybral Vancouver.

Když uslyšel svoje jméno, rozzářily se mu oči. Splněný sen! Ale také zatím jen další mezikrok na cestě mezi hokejovou elitu. „Myslím, že Vancouver je pro mě super organizace,“ říká pro iDNES.cz český...

28. června 2026  17:28

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Mistrovství světa v hokejbale, momentka z duelu Česko - Švýcarsko.

Letošní mistrovství světa v hokejbale mužů a žen se koná na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se hrají v halách...

28. června 2026  17:22

MČR v cyklistice 2026: Program, trasy a favorité, výsledky

Mathias Vacek největší hvězdou mistrovství republiky v silniční cyklistice.

Společné MČR v cyklistice a šampionát SR představuje tradiční vrchol domácí sezony. Od 25. do 28. června se v Uničově a Jeseníku potkají zástupci týmů WorldTour s jezdci z domácích stájí. Závodníci...

28. června 2026  17:19

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kdo je podle modelů favoritem na celkové prvenství?

Sledujeme online
Nizozemec Cody Gakpo (vpravo) a Tunisan Yan Valery během souboje o míč

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

28. června 2026  17:17

Russell na nejvyšším stupínku, druhý dojel Verstappen. Ferrari se v Rakousku nedařilo

George Russell slaví triumf ve Velké ceně Rakouska.

Na konci taktického boje se raduje Mercedes. George Russell si dojel ve Velké ceně Rakouska pro druhé letošní vítězství, první od březnového závodu v Austrálii, kde sezona formule 1 začínala. Britský...

28. června 2026  17:05

Kousková skončila na golfovém turnaji v Berouně dvacátá, vítězku určil až rozstřel

Sára Kousková ve třetím kole na German Open

Finská golfistka Noora Komulainenová vyhrála v tříčlenném rozstřelu turnaj Ladies European Tour v Berouně a vybojovala premiérovou trofej na elitním evropském okruhu. Sára Kousková, které nevyšlo...

28. června 2026  15:39

Řečtí bohové mě konečně podpořili. Ogier po 15 letech ovládl Akropolis rallye

Středoevropská rally - na snímku je Sebastian Ogier.

Sébastien Ogier se po 15 letech dočkal druhého vítězství v Řecké rallye. Francouzský pilot Toyoty zvítězil s téměř minutovým náskokem před belgickým rivalem z Hyundaie Thierrym Neuvillem. V roce 2011...

28. června 2026  15:14

Vacek v parnu udolal konkurenty, na MČR slaví ve zkráceném závodě třetí titul

Mathias Vacek slaví svůj třetí triumf na hromadném závodě v rámci mistrovství...

V závěrečném výstupu na Rejvíz se Mathias Vacek zbavil i posledního konkurenta Tomáše Přidala a v dusivém vedru si jezdec týmu Lidl-Trek v Jeseníku dojel pro svůj třetí národní titul v hromadném...

28. června 2026  14:03,  aktualizováno  14:58

Ze čtyř zápasů jediná prohra. Krpálek vybojoval na Grand Prix v Číně bronz

Lukáš Krpálek přichází k zápasu o zlato v kategorii 100+ na mistrovství Evropy.

Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Čching-tao třetí místo v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál tři ze čtyř zápasů, v semifinále ho porazil japonský soupeř...

28. června 2026  14:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Třetí medaili v řadě nepřidal. Salač dojel v Assenu osmý, řešil i technické problémy

Filip Salač ve Velké ceně Nizozemska.

Filip Salač obsadil ve Velké ceně Nizozemska osmé místo a pošesté za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky. Český jezdec v Assenu nenavázal na pódiová umístění z předchozích...

28. června 2026  14:18

Zazáří i ve Wimbledonu? Přehnané ambice mohou skončit katastrofálně, cítí Nosková

Linda Nosková se hecuje ve finále turnaje v Berlíně.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Vyhrála přípravný podnik v Berlíně, je devátou nasazenou. Ale že by Linda Nosková před vstupem do Wimbledonu cíleně plánovala útok na velký výsledek? „Nechci na sebe nakládat přehnané ambice nebo...

28. června 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.