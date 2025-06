Pátý Bittner: Eliminační závod. Bylo to na férovku Když v Bánovcích proťal cílovou pásku, ujel ještě několik set metrů ke stromům, které vytvářely stín. Až poté sesedl z kola, lehl si na zem, ve tváři unavený výraz. „Bohužel, na posledním kopci mi zazvonila konečná,“ líčil pátý Pavel Bittner, když posléze trochu vydechl. „Víc ve mně nebylo. Zkusil jsem to, ale nevyšlo to.“ Kdepak, nebyl nespokojený. Ještě v pátek měl náročnější trénink, jen v sobotu oddych. I šampionát ostatně bral svým způsobem jako přípravu. Dvaadvacetiletý jezdec totiž figuruje v širší nominaci týmu Picnic PostNL pro Tour de France. Stáj by měla finální osmičku oznámit v pondělí. „I dnes jsem chtěl ale samozřejmě odvést maximum,“ podotkl Bittner. „Aspoň sprint na závěr o páté místo byl dobrý, takže fajn. V této době jsem výkonnostně tam, kde jsem měl být.“ Těšil ho i fakt, že se vyplnilo přání cyklistů závodících v zahraničních stájích, aby měli šance až do konce. Bittner před dvěma týdny v aplikaci WhatsApp vytvořil skupinu, aby se mohli lépe domluvit, jak naložit s početní převahou českých stájí. „Spíš jsem tedy jen zkusil zasadit ostatním do hlavy semínko. Každý chtěl samozřejmě férový závod. Což se nakonec povedlo. Udělala se dobrá selekce už od prvního kola. Pak jsme drželi hezké tempo,“ chválil si. Bittner, Vacek a spol. už v prvním kole protřídili hlavní pole. „V prvním kopci se udělal větší selekce a pak už nás jelo míň a míň. Šlo o takový eliminační závod, hodně na férovku,“ popisoval. Hlavně Vacek posléze ukazoval obrovskou sílu a v závěrečných kopcích ještě přidával. A v tom posledním odpáral i Bittnera. Po přejezdu vrcholu sice do cíle ještě zbývalo kolem deseti kilometrů, Vackův náskok už byl ale nedostižný. Před Bittnerem byli ještě Matyáš Kopecký (Novo Nordisk) a Tomáš Přidal (Elkov Kasper). „Zůstal jsem tam se Slovákem Martinem Svrčkem, pak k nám doletěli Adam Ťoupalík a Kuba Otruba. Ten nám ještě zkušeně čapnul kilák před cílem,“ líčil Bittner. „Na mě zbylo páté místo. Ale jsem rád, že jsem byl v závěru ještě docela rychlý. Což je to, na co jsem trénoval.“ Bánovce naší rodině sedí, zářil Kopecký Kdo byl v cíli ještě spokojenější, byli pochopitelně druhý Matyáš Kopecký a třetí Přidal. „Bylo to těžké, ale pěkné,“ kývl Kopecký. „Oražený jsem byl od Mathiase na férovku, proto jsem s druhým místem spokojený, bylo dnes mým maximem.“ Když mu Vacek ujel, řekl si: Tak, teď musím hlavně odpárat Bittnera. „Proti Mathiasovi jsem se nebál jít do spurtu, ale s Pavlem by to bylo těžší,“ říkal Kopecký. Ujet se mu skutečně podařilo. A za sebou nechal nejen Bittnera. Pro rodinu Kopeckých tak na Slovensku vybojoval třetí kov. Jeho sestra Julia byla zlatá v časovce a druhá v hromadném závodě. „Bánovce naší rodině sedí,“ smál se. „I před čtyřmi lety se nám tu dařilo, tak doufám, že se sem budeme i v budoucnu vracet.“ Loňské zlato sice neobhájil, třetí místo ale Přidal, zástupce hradecké stáje Elkov Kasper, bral. „Určitě si ho hodně vážím,“ povídal. I proto, že tentokrát klání nebylo tak o týmové taktice, ale čisté výkonnosti. „To ano. Profíci za to vzali hned v prvním kole a postupně se jen odpadalo. Ale podařilo se nám tam být v docela dobrém početném zastoupení. Hlídali jsme si to a čekali, co se vyvrbí. Ale i my jsme se točili,“ ohlížel se Přidal. „Věděli jsme, že po tom, co Mathias předváděl na Giru, bude extrémně silný. Stejně tak ostatní. Kopecký, Ťoupalík, Otruba, Bittner... Museli jsme si hlídat každého. Ale nakonec se ukázalo, že mám dost dobré nohy některé z nich porazit,“ usmál se. Nakonec jen dva muži byli rychlejší než on.