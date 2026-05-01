Pár puchýřů mi po Roubaix ještě zbylo. Vacek o jaru, Pedersenovi i startu na Tour

„Nejhorší trénink jsem měl teď, když jsem si sednul po týdnu na kolo,“ vypráví jezdec týmu Lidl-Trek ze svého přechodného domova v Rakousku. „To jsem si říkal: Ty kráso… Bude chvíli trvat, než se do toho zase dostanu.“
Přes těžký návrat do sedla po zasloužené chvilce volna zůstává v klidu, s laděním formy totiž nemusí spěchat. Část května stráví na přípravném kempu v Sieře Nevadě, další závody ho čekají až v červnu.
Přesně tak měl sezonu od začátku naplánovanou. Únor, březen a duben napěchované závody, pak odpočinek a postupná příprava na Tour de France.
Přitom mohlo být všechno jinak.
„Baví mě, jak na Roubaix musíte pořád bojovat. I když máte defekt, až do cíle není nic rozhodnuté. Je to hodně syrovej závod, dostane vás na úplný limit.“