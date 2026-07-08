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Jak Vacek zajistil, že Trek nemůže prohrát. Mistrovské dílo, notoval si s Pedersenem

Tomáš Kazda
  7:07
Mathias Vacek dokončuje čtvrtou etapu Tour de France.

Mathias Vacek dokončuje čtvrtou etapu Tour de France. | foto: Profimedia.cz

Mathias Vacek se raduje ve čtvrté etapě Tour de France ze zisku bílého dresu
Mathias Vacek se raduje ve čtvrté etapě Tour de France ze zisku bílého dresu
Jan Tratnik a Mathias Vacek během čtvrté etapy Tour de France
Jan Tratnik a Mathias Vacek během čtvrté etapy Tour de France
7 fotografií
„Nemůže prohrát“ je sice pro sport nepatřičné zveličení, ale v posledních kilometrech čtvrté etapy Tour de France už si podobným smířením museli projít i někteří cyklisté ve skupině bojující o vítězství. V ní byl i národní šampion Mathias Vacek, který už předtím k záviděníhodné pozici Lidl-Treku přispěl mistrovsky. A nakonec, i díky pelotonu, který si vzal den volna, navlékl bílou odměnu.

Nejprve nahlédněme do Vackovy Příručky ideálního domestika:

Bod první: Pokrýt všechny varianty. Když ve stoupání osmdesát kilometrů před cílem zrychlil z početné skupiny uprchlíků časovkářský nestor Jan Tratnik, Vacek mu byl stínem bez výrazu. Většinu dřiny nechal na Slovinci a taky na Alexi Kirschovi, který se k nim docvakl později.

Vacek na Tour slaví. Jeho tým si podmanil čtvrtou etapu, on oblékl bílý dres

Proč by se taky přemáhal, když měl o necelou minutku zpět Lidl-Trek eso v Madsi Pedersenovi a žolíka v Quinnu Simmonsovi? Čech nestřídal a v klidu šlapal v čelním triu, čímž zároveň skvěle posichroval variantu, že by to Tratnikovi přece jenom vyšlo... Kdyby byl jeho úprk úspěšný a společně se vzdálili zbytku skupiny, favoritem na vítězství v případném sprintu by byl stejně Vacek. Jenomže k této variantě nedošlo.

Jan Tratnik a Mathias Vacek během čtvrté etapy Tour de France

Bod druhý: Vždy s lídrem. Zbylá halda uprchlíků akční trojici dostihla. Zatímco vyčerpaní Tratnik a Kirsch vypadli ze hry úplně, Vacek se posunul před Pedersena, kterému pomohl se zuby nehty udržet na dostřel ani ne pěti sekund od vedoucí skupiny při přejezdu nejtěžšího stoupání dne.

Bod třetí: Využít převahy. Se Simmonsem v poklidu zalepili vzniklou díru a naneštěstí pro ostatní závodníky do vedoucí skupiny přivezli zdaleka nejrychlejšího přeživšího uprchlíka – Pedersena. S americkým kolegou pak bez větších potíží reagovali na zoufalé, ale sympatické nástupy jezdců Movistaru, kteří stejně jako ostatní tušili, jak bude rozuzlení ve spurtu vypadat.

Bod čtvrtý: Výhra, dresy a selfie. Zatímco Simmons se krátce před vyvrcholením etapy stáhl do pozadí, Vacek zapadl na čelo pelotonu a svého lídra dovezl k zatáčce, za níž už Dána vyzývala cílová rovinka. Pedersen jí vůbec ne napínavým způsobem proletěl a po krátkém oddechu v cíli si dal jako nový držitel zeleného dresu selfie s bílým parťákem.

Vackovo selfie s Pedersenem:

letourdefrance



#TDF2026

7. července 2026 v 18:15, příspěvek archivován: 7. července 2026 v 20:14
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Pedersen dobře ví, co nejen ve Vackovi má. „Tohle bylo mistrovské dílo co do týmové spolupráce. Na posledním kopci jsem hodně trpěl, ale Quinn a Mathias mi jeli skvělé tempo. Pak jsme makali jako mašiny až do cíle,“ zářil muž, který vyhrál svoji třetí etapu na Tour de France.

S parťákem Vackem si po etapě notovali i ve výběru slov. „Dneska neskutečný, mistrovské dílo, dalo by se říct,“ našel příhodný popis událostí Vacek.

Bílý na všech Grand Tour. Forma? Neskutečná

Když Vacek vyšel na pódium pro bílý dres, Pedersen si ho z publika potutelně fotil, v zákulisí se pak společně náramně bavili. V americké stáji panovala absolutní idylka, kterou ještě podtrhovalo druhé místo Simmonse, který s Pedersenem navázal na nedělní výkon klenotů UAE Pogačara s Del Torem.

Mathias Vacek se raduje ve čtvrté etapě Tour de France ze zisku bílého dresu
Mathias Vacek se raduje ve čtvrté etapě Tour de France ze zisku bílého dresu
Jan Tratnik a Mathias Vacek během čtvrté etapy Tour de France
Jan Tratnik a Mathias Vacek během čtvrté etapy Tour de France
7 fotografií

„Když dáme Mathias, Mads a já dohromady naši koňskou sílu‘ tak je při dobrém dnu hodně těžké nás porazit,“ popsal trefně druhý muž v cíli.

„Získat dva dresy a ještě první a druhé místo v etapě, to se nestává každý den. Všechno šlo perfektně podle plánu. Mads a Quinn byli extrémně silní a já jsem se taky cítil úplně super,“ liboval si čtyřiadvacetiletý Vacek, který se pyšní i třetím místem v celkovém pořadí.

Až za ním jsou Pogačar s Vingegaardem. Byť jen na přechodnou dobu, pořád pěkný pohled.

Bílým dresem Vacek navazuje na Romana Kreuzigera, který v něm strávil v v roce 2009 dvě etapy. Žádný jiný Čech ho nikdy na Tour neoblékl.

Mathias Vacek se raduje ve čtvrté etapě Tour de France ze zisku bílého dresu

Kreuzigerův výkon z 96. ročníku by mohl minimálně vyrovnat, protože ve středeční sprinterské etapě by k žádným značným pohybům dojít nemělo.

Poslední Čech průběžně v nejlepší trojce Tour?

Roman Kreuziger v roce 2013

V hodnocení mladíků má rodák z Berouna více než čtyřminutový náskok, z čehož měl po dojezdu úterní etapy patřičnou radost i další Čech na startu Pavel Bittner. „Zaslouží si to. Má neskutečnou formu. A vlastně teď splnil takovou trilogii tím, že byl v bílém dresu na všech Grand Tour. To je neskutečný,“ připomněl, že Vacek vozil dres pro nejlepšího mladíka po povedených startech už loni na Giru a předloni na Vueltě, což se před ním povedlo jen třem jiným cyklistům v historii.

Podobně jako náskok v čele hodnocení mladíků je velké i jeho manko ve hře o tu nejhodnotnější prémii – žlutý dres. Na vedoucího Torsteina Träena ztrácí tři minuty padesát, na druhého Seana Quinna jen o něco méně. Více než čtyři minuty má naopak na čtvrtého Pogačara. Nasnadě tak jsou úvahy, jestli se třeba neotvírá i šance zakusit žlutý dres...

Pokud by se prvním dvěma v kopcích příliš nevedlo a Vacek by naopak bojoval srdnatě jako s Pogačarem na Švýcarsku, není tato varianta mimo hru. Spíš se to ale neočekává. Vacek bude mít v kopcích pravděpodobně úplně jiné týmové starosti. Oba muži před ním jsou navíc více než zdatní vrchaři.

Pro Träena nebude dres lídra Grand Tour žádnou novinkou. Vyzkoušel si už ten červený na loňské Vueltě, kterou nakonec dokončil na vynikajícím devátém místě.

Rakovina, otřes mozku a teď lídr Vuelty. Träenova kariéra je jako horská dráha

„Ale Tour je Tour,“ zářil v úterý třicetiletý Nor. „Zatím jsem to moc nepobral. Možná za pár dní se probudím a pochopím, jak velký úspěch to je. Ale určitě si budu dres užívat každým dnem a budu se ho snažit držet, co nejdéle to půjde.“ sliboval.

První velká zkouška přijde ve čtvrtek, kde se na Tourmaletu bude muset kromě Pogačara a spol. ohlížet hlavně po americkém mistrovi z roku 2024 Quinnovi, který na něj ztrácí 28 sekund.

A kdo ví, třeba i po Vackovi.

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