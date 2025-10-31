A co Trek, jenž byl majitelem týmu od roku 2014? „My zůstaneme oddaným spoluvlastníkem a dodavatelem kol,“ řekl Roger Gierhart, viceprezident firmy.
Pokračuje tak nejnovější trend v profipelotonu, kdy se globální giganti už nespokojí pouze s pronájmem prostoru na dresech výměnou za sponzorství. Společnosti Red Bull, Decathlon, Education First, Ineos či Lidl nyní vlastní své týmy plně, chtějí mít nad nimi větší kontrolu.
V Lidl-Treku musí porovnat také ambice dvou cyklistů, kteří si loni na závodech Grand Tour rozebrali dresy šampionů bodovací soutěže.