Vacka budou platit Němci. Vydá se po boku Pedersena na příští Tour?

Premium

Fotogalerie 20

Český cyklista Mathias Vacek v bílém dresu po páté etapě Giro d’Italia. | foto: Gianmattia D'AlbertoAP

Tomáš Macek
Namísto amerického týmu bude nyní český mistr Mathias Vacek jezdit za německý. Přesto, že nikam nepřestoupil a ani název jeho týmu se nezměnil. To jen ve stáji Lidl-Trek získala většinový podíl společnost Lidl a licence se přesunula z USA do Německa.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

A co Trek, jenž byl majitelem týmu od roku 2014? „My zůstaneme oddaným spoluvlastníkem a dodavatelem kol,“ řekl Roger Gierhart, viceprezident firmy.

Pokračuje tak nejnovější trend v profipelotonu, kdy se globální giganti už nespokojí pouze s pronájmem prostoru na dresech výměnou za sponzorství. Společnosti Red Bull, Decathlon, Education First, Ineos či Lidl nyní vlastní své týmy plně, chtějí mít nad nimi větší kontrolu.

V Lidl-Treku musí porovnat také ambice dvou cyklistů, kteří si loni na závodech Grand Tour rozebrali dresy šampionů bodovací soutěže.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Philadelphia vs. NashvilleHokej - - 31. 10. 2025:Philadelphia vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.10
  • 3.80
  • 3.10
Tampa vs. DallasHokej - - 31. 10. 2025:Tampa vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.10
  • 3.90
  • 3.00
Ottawa vs. CalgaryHokej - - 31. 10. 2025:Ottawa vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.95
  • 4.00
  • 3.50
Boston vs. BuffaloHokej - - 31. 10. 2025:Boston vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 3.90
  • 2.15
Carolina vs. NY IslandersHokej - - 31. 10. 2025:Carolina vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
31. 10. 00:30
  • 1.75
  • 4.51
  • 3.97
Winnipeg vs. ChicagoHokej - - 31. 10. 2025:Winnipeg vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
31. 10. 01:00
  • 1.82
  • 4.49
  • 3.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

„Z Finska bych udělal Hirošimu.“ Rusové zuří kvůli FIS, s návratem na hry počítali

Pro Rusy to byla tvrdá rána. Další dveře na olympiádu v Itálii se jim přibouchly. Jedny z nejdůležitějších. Ty, o nichž byli přesvědčeni, že jimi projdou. Na hry je totiž ani v pozici neutrálů...

Vacka budou platit Němci. Vydá se po boku Pedersena na příští Tour?

Premium

Namísto amerického týmu bude nyní český mistr Mathias Vacek jezdit za německý. Přesto, že nikam nepřestoupil a ani název jeho týmu se nezměnil. To jen ve stáji Lidl-Trek získala většinový podíl...

31. října 2025

Fandila mu královna Alžběta, od její matky měl koně. Záhada z něj udělala spisovatele

Za druhé světové války byl leteckým mechanikem, později pilotem bombardéru. Po válce se vrátil k milovaným koním a stal se profesionálním žokejem, vyhrál více než 350 dostihů a koně mu půjčovala i...

31. října 2025

Budějovičtí volejbalisté neztratili set ani v souboji o první místo s Brnem

Souboj dosud neporažených týmů v 3. kole extraligy volejbalistů jednoznačně ovládly České Budějovice, které doma zvítězily nad Brnem 3:0. V první sadě Jihostroj přenechal soupeři jen osm bodů.

30. října 2025  22:09

Olomoucko tentokrát na Nymburk nevyzrálo, mistra táhl Sehnal

Nymburští basketbalisté vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně, na palubovce Olomoucka zvítězili 87:65. Reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal pomohl k výhře obhájců titulu 19 body včetně čtyř trojek z...

30. října 2025  21:25,  aktualizováno  21:58

Rekord je na světě. Prodej LA Lakers za 10 miliard dolarů NBA schválila

Basketbalový klub Los Angeles Lakers mění majoritního majitele. Vedení NB schválilo prodej klubu americkému miliardáři Marku Walterovi, který za něj rodině Bussových zaplatí rekordních 10 miliard...

30. října 2025  21:40

Malý princ z Česka okouzluje Lyon. Navážou Šulc s Karabcem na slavné dvojice?

Už v Česku se vědělo, že paletu zakončení má pestrobarevnou jako málokdo. Pravá, levá, prudký volej nebo utěšená rána z dálky. Nedávno se fotbalista Pavel Šulc v Lyonu dokonce dvakrát prosadil i...

30. října 2025  19:42

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

30. října 2025  19:40

Ta tvrdost! To filmování! Ostravanky si při své premiéře v Eurocupu zvykají

Šance na postup je fuč, ale basketbalistky SBŠ Ostrava věří, že jim zkušenosti z Euro Cupu, druhé nejvýznamnější evropské pohárové soutěže, pomohou v dalším průběhu sezony.

30. října 2025  19:07

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

30. října 2025  18:20

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:15

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Valijevová neuspěla s odvoláním proti trestu za doping ani u švýcarského soudu

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová neuspěla u švýcarského federálního soudu s odvoláním proti rozhodnutí sportovní arbitráže CAS, která ji loni v lednu potrestala za doping. Informovala o tom...

30. října 2025  17:46

Hrozba degradace si vynutila přesun. Tenisté nyní bojují v největší evropské hale

V Paříži si užil jeden z největších úspěchů kariéry, přesně před dvaceti lety opanoval tamní podnik Masters. Jenže když Tomáš Berdych na tento turnaj vyrazil letos coby daviscupový kapitán, příjemné...

30. října 2025  17:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.