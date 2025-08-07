Vacek má po pádu v závodě Kolem Polska pět stehů, prodělal lehký otřes mozku

„Malý otřes mozku a pět stehů na ústech a v ústech po včerejší ošklivé nehodě. Takhle jsem závod po skvělém začátku končit nechtěl. Zůstávám pozitivní a těším se, že se brzy vrátím a budu zase závodit,“ uvedl na svém instagramovém účtu Vacek, jemuž po úterní druhé etapě patřilo druhé místo v celkovém pořadí.
„Mathias je naštěstí až na pár stehů v obličeji v pořádku. Včera byl kolem desáté hodiny večerní propuštěn z nemocnice, nyní ho čeká pár dní klidnější režim a poté bude pokračovat v tréninku. Následující závod, kde ho uvidíme, je Renewi Tour v Belgii, kde bude opět cílit na celkové pořadí,“ přiblížil pro česká média Ondřej Wimmer, který třiadvacetiletého závodníka stáje Lidl-Trek zastupuje.
Sešití rtu, známky otřesu mozku. Vacek po pádu odstoupil ze závodu Kolem Polska
Vacek se zapletl do nehody s dalšími čtyřmi jezdci zhruba 22 kilometrů před cílem etapy ve Walbrzychu. Pětice cyklistů, mezi nimž byli i lídr závodu Francouz Paul Lapeira či zkušený Polák Rafal Majka, skončila v pravotočivé zatáčce v příkopě.
Organizátoři kvůli pádu etapu zhruba na čtvrt hodiny zastavili a rozhodli o její neutralizaci. Ve zbytku trasy už se bojovalo jen o etapové vítězství, jež získal Brit Ben Turner.