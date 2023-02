Nadmořská výška? Peru se s ní, říká Vacek. V dalších měsících chce hubnout

Před prvním závodem v sezoně nezakrýval dvacetiletý Vacek ambice. Cílil na etapový triumf nebo umístění v první desítce celkového pořadí. Chtěl zkrátka zajet výsledek, který by ho motivoval do dalších závodů.

K vítězství ve třetí etapě nakonec pomohl svému spolujezdci z týmu Američanovi Quinnu Simmonsovi. Ve čtvrté etapě sám dojel na desátém místě a posunul se na deváté v průběžném pořadí.

I když v dalších etapách klesl až na konečnou 29. příčku, dojem ze svého výkonu si vylepšil v závěrečném dni, kdy absolvoval téměř osmdesátikilometrový únik.

„Nebyl ani v plánu. Šel jsem do toho sám, chtěl jsem si otestovat nohy a zkusit, co všechno vydržím,“ říká Vacek ke svému úniku. „A nebylo to vůbec špatné,“ dodává spokojeně.

„Jsem rád, že jsme se s týmem dokázali prosadit v obrovské konkurenci,“ pochvaluje si Vacek etapové vítězství vzhledem k účasti hvězd světového pelotonu Fabia Jakobsena, mistra světa Remka Evenepoela nebo Egana Bernala, který se vrací po těžkém zranění.

„Nabral jsem spoustu zkušeností. Bylo opravdu vedro, ale se vším jsem se popasoval docela dobře,“ říká.

V Argentině zatím odhalil podstatnou slabost. „Rezervy mám v nadmořské výšce, tam to nebylo ono. S týmem naplánujeme v příštích měsících vysokohorské soustředění, aby všechno sedělo,“ sdílí své odhodlání s limitací bojovat.

I proto byl první závod v sezoně důležitý. Aby odhalil, na čem ještě potřebuje český cyklista zapracovat. „Sedneme si nad mým výkonem s trenérem a uděláme plán, jak trénovat dál,“ popisuje Vacek.

Z dlouhodobého hlediska plánuje Vacek také snížit váhu. „Ale to musím udělat postupně a v klidu. Věřím, že do dvou nebo tří měsíců budu v takové formě, abych bojoval o ty nejlepší výsledky,“ ujišťuje juniorský vicemistr světa i Evropy.

Před sezonou hovořil o možnosti startu na jarních klasikách, možná i na některé z Grand Tour. Především se ale chce svou první profesionální sezonu učit a rozkoukávat. „V průběhu příštích měsíců bych měl zjistit, kam mě to táhne, protože zatím mě baví úplně všechno,“ svěřil se na podzim.

A co další Češi?

Premiéru v novém týmu má za sebou také Jan Hirt, pro kterého byl závod Kolem San Juanu prvním představením za Soudal Quick-Step. A z hlediska stáje se mohl jen těžko představit lépe. Celodenní kontrolou pelotonu přispěl k vítězství Jakobsena ve druhé etapě a v dalších dnech pomohl Evenepoelovi k sedmému místu v celkové klasifikaci.

Hirta, který v Argentině oslavil dvaatřicáté narozeniny, čeká od 11. února obhajoba vítězství etapového závodu Kolem Ománu.

Také nejzkušenější z českých profesionálních cyklistů Zdeněk Štybar se zatím rozkoukává v novém týmu. Po cyklokrosových závodech přesedlal zpět na silnici a hned slaví první úspěchy.

Na právě probíhajícím závodě Kolem Saúdské Arábie pomohl k triumfu v první etapě svému kolegovi z týmu Jayco AlUla Dylanu Groenewegenovi.

V Arábii startují také Pavel Bittner za tým DSM a starší ze sourozenců Vackových Karel, který jezdí v druhodivizním týmu Corratec.

Další závod, ve kterém se představí hned několik Čechů, je portugalský etapák Kolem Algavre. Na něm mají kromě Mathiase Vacka startovat i Bittner, Daniel Babor a Michal Schlegel (Caja Rural) a Petr Kelemen (Tudor Pro Cycling Team).