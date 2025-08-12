Vackův český unikát. Smlouvy cyklistů se mění, mladé si zavazují jako ve fotbale

Nejběžnější jsou v profipelotonu smlouvy dvouleté, které měla nebo má i většina českých profesionálů. Například Josef Černý dostal po přestupu do Quick-Stepu v roce 2020 nejprve pouze jednoletý kontrakt. Naopak někteří elitní Češi obdrželi v minulosti tříletý, tak jako Roman Kreuziger v letech 2013 až 2015 ve stáji Tinkoff-Saxo.
Čtyřletý dosud nikdo.
„Trendy se nyní v cyklistice mění podobně jako ve fotbale, kde mladí hráči dostávají čím dál delší smlouvy,“ říká Kreuziger. „Na jednu stranu to dodává mladým jezdcům klid, že jim tým věří. Ale nesmí pak usnout na vavřínech. Podle mě byly tříleté kontrakty tak akorát.“
Lidl-Trek si hýčká vycházející hvězdu. Vacek dostal novou smlouvu na čtyři roky
Prim v uzavírání dlouholetých kontraktů hraje kvarteto bohatých formací – UAE, Visma, Red Bull a Lidl-Trek. „Týmy s jejich finanční stabilitou si nechtějí nechat příliš brzy utéct talenty, s nimiž pracují od začátku,“ poukazuje Kreuziger.
Však také šéfové Lidl-Treku, za nějž třiadvacetiletý Vacek závodí od roku 2022, vyhlašují: Pojistili jsme si vycházející hvězdu.
Dokonce už před sezonou 2021 s ním uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. Podobně si tým UAE uvázal Mexičana Del Tora, letos druhého na Giru, když s ním podepisoval předběžnou dohodu rok předtím, než do stáje po triumfu na Tour de l’Avenir 2023 skutečně přestoupil.
Manažer UAE Mauro Gianetti vyzdvihuje: „Delší kontrakty jsou dobrá věc. Týmům dodávají větší stabilitu a jezdci se lépe začleňují do systému naší práce.“
Podobně si hýčkají největší hvězdy. Tadej Pogačar dostal kontrakt v UAE do roku 2030, pětiletou smlouvu má i Jonas Vingegaard ve Vismě (2024–2029). Lidl-Trek letos podepsal Vackova kolegu Madse Pedersena „na doživotí“, což podle Dána znamená také do konce roku 2029, kdy chce končit kariéru.
Pedersen nikdy nepřestoupí. S Lidl-Trekem se dohodl na spolupráci do konce kariéry
Na pět let podepsali rovněž Mathieu van der Poel v Alpecinu a překvapivě i Derek Gee, čtvrtý z Gira, v týmu Israel–Premier Tech.
Delší smlouvy se nicméně mohou stát problematickými, pokud výkonnost jezdce v průběhu let poklesne nebo když dojde ke změnám v dynamice týmu.
Což je případ Španěla Juana Ayusa, v 19 letech senzačně třetího na Vueltě 2022. V UAE pak podepsal kontrakt až do roku 2029, ale poslední dobou nejsou jeho vztahy s vedením týmu i některými jezdci vůbec dobré. Proto se objevily zprávy, že by ho mohl vykoupit tým Movistar.
„Jenže UAE má ve smlouvě s Ayusem výstupní klauzuli pro vykoupení 100 milionů eur,“ říká Kreuziger. Za těchto podmínek je tudíž Španěl nevykoupitelný.
Pro porovnání: stáj Red Bull–Bora aktuálně zaplatila za vykoupení Remka Evenepoela ze smlouvy u Quick-Stepu 10 milionů eur.
„Jezdci, kteří podepíší v některém týmu na dlouho a pak chtějí, aby byli vykoupeni, tím mohou i snižovat hodnotu svých dalších smluv,“ naznačil Kreuziger.
Navíc ne vždy se vykoupení stáji vyplatí.
Tak nizozemská Visma vyplatila v roce 2023 ze smlouvy u Bory tehdy dvacetiletého Ciana Uijtdebroekse, osmého na Vueltě. Při rozvodu s původními zaměstnavateli jej lákala i na čtyřletou smlouvu. Jenže od jejího podpisu brzdí Belgičana série zdravotních a jiných komplikací. Nejnověji jej v červnu srazilo na tréninku auto.