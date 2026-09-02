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Vacek drtivě ovládl časovku na ZLM Tour, poveze dres lídra celkového pořadí

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  20:55aktualizováno  21:23

Mathias Vacek v dresu českého mistra na trati časovky Tour. | foto: A.S.O./Thomas Maheux

Český šampion Mathias Vacek ovládl časovku na úvod cyklistického závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dána Niklase Larsena porazil na 21 kilometrů dlouhé trati o 19 sekund a připsal si deváté vítězství mezi profesionály.

Na dalších místech se seřadili Vackovi kolegové z elitní stáje Lidl-Trek. Třetí pozici obsadil Švéd Jakob Söderqvist, čtvrtý byl Němec Max Walscheid a pátý Španěl Héctor Álvarez.

„Musím říct, že to byla docela pěkná časovka. Od všeho trochu: pár technických úseků a pár dlouhých rovinek, kde se dá hodně zabrat. Věděl jsem, že by mi to mohlo sedět a byla to také dobrá příprava na mistrovství světa. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát a nabrat tak sebevědomí pro mistrovství světa,“ uvedl Vacek na týmovém webu.

V podniku první kategorie kalendáře UCI, tedy třetí nejvyšší, bude nyní Vacek hájit žlutý dres lídra. Čtyřiadvacetiletý český jezdec dosud nikdy celkové pořadí nevyhrál. Závod vedoucí výhradně po rovinatých silnicích skončí v neděli ve Waalwijku.

„Další etapy budou docela těžké, ne co se týče profilu, ale kvůli větru a úzkým silnicím. Bude to docela hektické. Budeme si muset dávat pozor a být pořád vpředu. Ale mám slušný náskok a můžu se pokusit jet na celkové pořadí. Je to dlouhá cesta, ale máme tady dobrý tým a těším se na další etapy,“ prohlásil Vacek.

ZLM Tour se jede po roční odmlce. Loni museli pořadatelé závod zrušit, protože nizozemská policie byla vytížena zajišťováním bezpečnosti summitu NATO.

V minulosti závod vyhráli Brit Mark Cavendish, Belgičan Philippe Gilbert či Němec André Greipel.

Cyklistický závod ZLM Tour

1. etapa (časovka na 21,1 km)

1. Vacek (ČR) 23:43, 2. Larsen (Dán.) -19, 3. Söderqvist (Švéd.) -24, 4. Walscheid (Něm.) -25, 5. Álvarez (Šp.) -26, 6. Mouris (Niz.) -32

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