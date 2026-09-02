Vacek drtivě ovládl časovku na ZLM Tour, poveze dres lídra celkového pořadí

Na dalších místech se seřadili Vackovi kolegové z elitní stáje Lidl-Trek. Třetí pozici obsadil Švéd Jakob Söderqvist, čtvrtý byl Němec Max Walscheid a pátý Španěl Héctor Álvarez.
„Musím říct, že to byla docela pěkná časovka. Od všeho trochu: pár technických úseků a pár dlouhých rovinek, kde se dá hodně zabrat. Věděl jsem, že by mi to mohlo sedět a byla to také dobrá příprava na mistrovství světa. Jsem rád, že se mi podařilo vyhrát a nabrat tak sebevědomí pro mistrovství světa,“ uvedl Vacek na týmovém webu.
V podniku první kategorie kalendáře UCI, tedy třetí nejvyšší, bude nyní Vacek hájit žlutý dres lídra. Čtyřiadvacetiletý český jezdec dosud nikdy celkové pořadí nevyhrál. Závod vedoucí výhradně po rovinatých silnicích skončí v neděli ve Waalwijku.
„Další etapy budou docela těžké, ne co se týče profilu, ale kvůli větru a úzkým silnicím. Bude to docela hektické. Budeme si muset dávat pozor a být pořád vpředu. Ale mám slušný náskok a můžu se pokusit jet na celkové pořadí. Je to dlouhá cesta, ale máme tady dobrý tým a těším se na další etapy,“ prohlásil Vacek.
ZLM Tour se jede po roční odmlce. Loni museli pořadatelé závod zrušit, protože nizozemská policie byla vytížena zajišťováním bezpečnosti summitu NATO.
V minulosti závod vyhráli Brit Mark Cavendish, Belgičan Philippe Gilbert či Němec André Greipel.
Cyklistický závod ZLM Tour
1. etapa (časovka na 21,1 km)
1. Vacek (ČR) 23:43, 2. Larsen (Dán.) -19, 3. Söderqvist (Švéd.) -24, 4. Walscheid (Něm.) -25, 5. Álvarez (Šp.) -26, 6. Mouris (Niz.) -32