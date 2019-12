Norsgaard má po srážce s autem zlomenou nohu, na debut si počká

Vážné zranění dvaadvacetiletý jezdec utrpěl při tréninku ve španělské Gironě, kde ho srazil vůz, který zahnul na parkoviště. Norsgaard pak ještě narazil do pouliční lampy, o kterou si zlomil nohu.

„Nemohl jsem nic dělat. Narazil jsem do auta a vletěl na lampu. Nebýt té lampy, tak se mi nic vážného nestalo, protože jinak na sobě nemám ani škrábanec. Trefil jsem ji přesně holení. Nemohl jsem pak nohou vůbec pohnout,“ řekl dánské televizi Norsgaard, který loni získal bronz na mistrovství světa v časovce jezdců do 23 let. Letos skončil čtvrtý.

Nehoda ho potkala jen dva týdny poté, co podepsal smlouvu s Movistarem a těšil se, že bude sbírat zkušenosti po boku hvězd, jako jsou Španěl Alejandro Valverde či Ital Daniele Bennati. „Je to hrůza. V přípravě to šlo dobře a těšil jsem se, až to začne. Teď je to všechno pryč. Naštěstí mám s Movistarem smlouvu na dva roky, ale hůř jsem začít nemohl,“ posteskl si Norsgaard.

V posledních týdnech se po střetu autem zranilo už několik cyklistů včetně předního italského jezdce Domenica Pozzoviva.