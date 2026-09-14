Cyklistický pohár počtvrté pro Zahálku. Je to triumf na rozloučenou

Pomohly mu k tomu výhry v závodech Kyjovské Slovácko a v Krásné Lípě, ve Velké Bíteši a České Kamenici dojel šestý a na sedmém místě skončil v Deštném v Orlických horách.
„Vyhrát dva závody seriálu je super. Myslím, že celkové prvenství ve Škoda Cupu je ukázkou výkonnostního standardu. Prvních pět závodů bylo hodně na výkon a já jsem tam pokaždé byl vpředu. V Hradci Králové to byl vabank,“ komentoval dvaatřicetiletý Matěj Zahálka letošní Škoda Cup a jeho závěr v Hradci, „chtěl jsem finiš rozjet pro kluky, ale nějak jsme nebyli schopní se dostatečně semknout a dohodnout, proto nám vítězství uniklo.“
Borci, který se v nejbližších dnech na etapovém závodě Okolo Slovenska po devíti letech s hradeckou stájí rozloučí, to vadit s ohledem na celkové pořadí poháru nemuselo.
„Věděl jsem, že vítězství v seriálu by mi nemělo uniknout. Nesoustředil jsem se na hlídaní Dana Turka, který byl v průběžném pořadí za mnou, ale snažil jsem se odjet. Skoro dva měsíce jsem nezávodil, a tak jsem se chtěl ukázat,“ uvedl Matěj Zahálka po 27. místě v Hradci, kde se jako nejlepší z hradecké stáje umístil na šesté příčce jeho bratr Štěpán.
Závěrečný závod seriálu vyrazil od hradeckého Stříbrného rybníka směrem na Borohrádek. Na spíše rovinatých okruzích, na kterých najezdili 134 kilometrů při celkovém převýšení necelých 500 metrů se jelo svižně hned od začátku.
Sice přicházely útoky, které ale neměly dlouhého trvání, až ten poslední s devíti muži včetně Jakuba Ťoupalíka a Kadlece z hradecké stáje 30 kilometrů před cílem vypadal nadějně. Zásluhou jezdců ATT Investments však byl na poslední chvíli dostižen a do závěrečného spurtu šel téměř celý peloton, nejrychlejší byl Šimon Vaníček ze stáje ATT Investments. Poté, co téměř největší borci celou trat ujeli velmi dobrým průměrem 47. 39 km/h.
„Celý den se nastupovalo. Byli jsme domluvení, že když bude výhodný únik pro náš tým, necháme to odjet. Únik sice byl, ale nebyli jsme si jistí, že je to pro nás dobré. Kluci začali tahat a krásně uprchlíky sjeli. A ještě mi parádně rozjeli sprint a připravili skvělou pozici, takže jsem moc rád, že jsem se odvděčil vítězstvím,“ sdělil šestadvacetiletý Vaníček, „vítězství je pro mě i celý tým částečnou satisfakcí, protože jsme věděli, že celkové pořadí jednotlivců už nezvrátíme, k chtěli jsme alespoň dílčí triumf.“
Hradecká stáj vedle celkového pořadí jednotlivců ovládla i týmovou soutěž, tým se navíc těší i z konečného vítězství Václava Ježka v kategorii do 23 let. Ježek v Hradci Králové nezávodil, léčí se po pádu na Okolo jižních Čech.