Vrchař Piták se těší na Vingegaarda i setkání celé Vismy: Jsou nejlepší na světě

Jiří Černý
  10:15
Když v hokejové NHL draftuje tým novou mladou naději, bývá často zvykem, že mu největší hvězda napíše alespoň esemesku s gratulací a přivítáním. Do cyklistiky tato milá tradice zřejmě ještě nedorazila. Jeden z nejprestižnějších závodních celků světa Team Visma / Lease a Bike do svého rozvojového družstva podepsal osmnáctiletého talenta Matěje Pitáka, čerstvý šampion Vuelty Jonas Vingegaard však kvůli závodění neměl na kontakt čas.
Matěj Piták | foto: ČTK

„Škoda, ale co už. To je život. Jonase potkám v listopadu na kempu,“ říká závodník olomouckého mládežnického týmu Mapei Merida Kaňkovský.

Už to je věc, na kterou se nyní můžete těšit.
Je to lepší, než kdyby mi jen napsal zprávu. Máme takzvaný team day, osobní setkání celého družstva, a to je tedy bombastická motivace.

Měl jste do podpisu za svůj vzor jeho, nebo jste spíše obdivovatel krále Tour de France Tadeje Pogačara?
Jsou zkrátka nejlepší na světě, já jsem s nimi už byl na soustředění a oni dávali najevo hlavně lidskost. To je moc příjemné. Nemám tak mezi nimi favorita.

Jak se reaguje na telefon z Vismy, že vaše testy vypadaly skvěle a že by se rádi domluvili na kontraktu do jejich rozvojového týmu?
Jak jinak než pozitivně. V ten moment je vám hrozně fajn. Ten pocit, že tam vůbec můžete patřit, že o vás takto špičkový tým stojí.

Továrna na profíky? Jsem zkrátka pan Jirka soutěživý, směje se trenér Kaňkovský

Poslouchají se hezky pochvaly, když jste navíc somatotypem vrchař, na které se svět cyklistiky nyní upíná?
Určitě je tam ta vidina, ale ještě je těžké odhadnout, jaký přesný typ jezdce ze mě bude. Je mi osmnáct, ještě bude hrát obrovskou roli, jak se mi dovyvine tělo. Můžu ještě dost přibrat, nebo také vůbec.

V osmnácti ale asi už jde říci, že například s dalším olomouckým odchovancem Pavlem Bittnerem v závěrečných sprintových dojezdech soupeřit nebudete.
To určitě ne, to bych musel přejít asi zpátky na sunar, abych měl stehna jako on.

Uvědomí si člověk v ten moment, že pozvánka do development teamu je sice nejlepší cestou do hlavního mužstva Vismy, ale rozhodně ne zárukou?
V první moment ne, ale oni vám to sami neskrývají, naopak na to upozorňují, prezentují tak celý projekt rozvojového týmu. Není to jen poslední krok. Chtějí ale, abyste jej udělali, a snaží se vám pomoci, jak to jen jde. Nakonec je to ale pouze na závodníkovi, aby to dokázal.

Trenér Jiří Kaňkovský, jenž vás ve své stáji Mapei Merida Kaňkovský stále pomáhá rozvíjet, obrovsky kvitoval přístup nizozemského týmu, že po vás nechce přehnané dávky a okamžitý výkon, ale naopak stále patrné, postupné zlepšování. Cítíte to stejně?
Fungujeme na denní bázi. Dostanete do zprávy hrubý přehled toho, co by se mělo odtrénovat. Vždy je potřeba k tomu napsat zprávu, nejde, aby závodník nenapsal nic. Ty se pak vyhodnocují. Když je všechno dobré, není moc co řešit a dál normálně trénujete. Je ale skvělé, že když je něco špatně, když popíšu, že jsem cítil příliš únavy a nejelo se mi dobře, hned se to řeší. Přizpůsobí se tomu další plán, aby mi seděl více. Visma vás nechá klidně odpočinout, když to má pomoci.

Matěj Piták
Matěj Piták

Takže tréninkový deník řídí váš život?
Dnes už je to aplikace v telefonu, do které trenér vidí, má tam data, vy dostanete zpětnou vazbu, on má tu vaši a na té oboustranné spolupráci to vše stojí.

Zpět k trenérovi a tréninkům. Jak moc se vám režim a příprava mění oproti času v Mapei Merida, když z této stáje pochází většina české špičky?
Mění se mi struktura tréninku. Neřeknou vám, ať si jedete dát třikrát Eccák (kopec u Šternberku, známý pro automobilové závody do vrchu Ecce Homo) na 85 procent. Je to více strukturované na watty, které máte jet.

V čem je kouzlo Jiřího Kaňkovského, že dokázal v poslední době vyprodukovat tolik fantastických závodníků, při tom stylově dost odlišných?
Je to asi tím, jak dokáže lidi motivovat. Že ti závodníci pod ním chtějí jezdit, že je cyklistika baví. Ohromně se o nás stará. Kola jsou nachystaná, tréninky naplánované. Pak se v tom dobře trénuje, pracuje a závodí. Navíc je do toho opravdu zapálený.

Cyklisté jsou větší děcka. Bittnerův kouč cepuje i další talenty

Kouč také vyprávěl, jak jej potěšil dotaz z Vismy, zda vám mohou udělat kolo na míru už nyní, i když se oficiálně stanete závodníkem jejich development týmu až pro nadcházející sezonu a tu aktuální dojíždíte v Mapei Merida.
Visma tím respektuje, že nás Merida podporovala a snažila se nám pomoci. Ví, že to není snadné obhájit, že najednou závodník jedoucí za tým, co nese jméno výrobce kol, jezdí na jiném stroji.

Takže prokazují slušnost a respekt?
I ke mně na těch testech byli všichni velice ohleduplní, slušní a vyžadují to i po vás. Jsou však otevření vůči požadavkům a pocitům jezdce. Sítem je průběh výběru do týmu, ne fungování v něm.

Ještě k tomu kolu. Visma pracuje se špičkovými materiály. Je to taková raketa, oproti vašemu starému speciálu?
Je to hrozně pohodlné. Sedí se na tom dobře už jen tím, že zkrátka víte, že je to špičková věc. Možná je to i trochu psychické, že je to zkrátka vaše osobní kolo, vše je na míru.

Pavel Šumpík jako juniorský mistr republiky v časovce. Vedle něj stříbrný Matěj...

Co tedy přijde s koncem roku, krom kempu a setkání s hlavním týmem?
No bude toho hodně, jsem v závěrečném ročníku na střední škole, tak musím zvládnout odmaturovat.

I v tomhle platí respekt ze strany Vismy?
Samozřejmě se mě trenér ptá, jestli je vše v pohodě, a není potíž říct, že toho mám nyní hodně a potřebuji možná na moment polevit. Takže kolem maturity třeba dostanu více volna a nebudu muset chviličku závodit. Pak to zase doženu.

Kdy vás mají fanoušci čekat na World Tour?
Přirozeně doufám, že co nejdřív. Třeba Matisse Van Kerckhove je ve Vismě první rok, je mu devatenáct a už jel Deutschland Tour. Když se mi tedy zadaří, můžu tam vystřelit nahoru hned, nebo mohu čekat tři roky, nebo se taky nedočkám vůbec.

Trenér Kaňkovský říká, že jste v jeho očích největší příslib na celková umístění v dlouhých etapových závodech. Přináší to lepší pocit, že zkrátka máte šanci na ten slavný žlutý trikot?
Rozumím tomu, že veřejnost sleduje celkové pořadí a už tolik nevnímá, že za zeleným sprinterským trikotem je možná stejně práce. Taky to jde sledovat z jiného úhlu. Co si člověk vybere, když se má tři týdny trápit, nebo si vybere jednu či dvě etapy a v nich jede v cíli na krev s tím, že další den se zabalíte do pelotonu a oddechnete si. Sprinteři zas musí být dostateční blázni na to, aby v dojezdu někam poslali kolo hlava nehlava. No a nakonec nás má část lidí za bandu masochistů, ať už jezdíme jakkoliv. A ty taky chápu. Ono to totiž od pravdy není daleko.

