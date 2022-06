Na trase mi pomohl i Zdenda Štybar. Teď vyhlížím L’Etape ve Francii, říká Sáblíková

Rychlobruslení mění v létě tuze ráda za silniční cyklistiku. Do tréninkového plánu si zařadila i L’Etape. Závod, který se pod hlavičkou Tour de France koná ve 24 zemích světa a letos podruhé i v Česku. Martina Sáblíková ho zajela v čase 3:46:48 jako nejlepší v kategorii žen a celkově na 33. místě. „Nejlepší? No, ale bylo to hrozné.“

Jak to?

Ne, dělám si srandu. Jsem moc ráda, že jsem tu mohla být. Jen to prostě pro mě bylo o dost náročnější než první ročník. Na začátku se jelo hodně rychle. Chlapi za to vzali, byl to masakr. A posledních asi 40 kilometrů jsem jela sama, pořád jsem se otáčela, ale nikde nikdo.

Šla jste do závodu s tím, že chcete vyhrát?

Hlavně jsem to chtěla opět zažít. Samozřejmě jsem se nechala na začátku strhnout, mám srdce závodníka, moc jsem chtěla být vepředu, což mě stálo dost sil. Ani jsem nestihla moc jíst a pít, během cesty jsem snědla jen jeden a půl tyčinky, tak to teď budu muset dohnat.

Krizi jste během závodu nezažila?

Ale jo. Před vrchařskou prémií se to začalo dělit, snažila jsem se zůstat ve své skupince, ale kluci to naklopli a já jen: Dobře, tak čau!

Jaké byly vrchařské prémie?

Náročné. Ta první, která se jela po kostkách v Křivoklátu, byla opravdu hodně výživná. Všechny to parádně prověřilo. Ale i když mě v kopci bolely nohy, tak atmosféra úžasná. Fanoušci nás hnali kupředu a chlapi-závodníci byli moc fajn, občas mě někdo chytl za nohu a dotáhl mě výš, i Zdenda Štybar mi pomohl.

Vy dva se znáte, že?

Ano, je to moc fajn chlap, jezdil po trati dopředu a dozadu a s každým si povídal. Jsem ráda, že tu byl. Pro mě je vždy skvělé vidět jeho nebo další profi jezdce, jak se chovají trati. Ale co mě nejvíc nakoplo a dodalo motivaci byla atmosféra.

Byla lepší než loni?

Určitě. Lidé vybíhali z domů, aby nás viděli. Stanovali podél trati, seděli tam na židličkách, mávali, křičeli, podporovali nás. Nabilo mě to energií. Snad můžu říct za všechny jezdce, že z toho máme skvělý zážitek. Za necelý měsíc mě čeká L’Etape ve Francii, tak jsem zvědavá, jaké to bude tam.