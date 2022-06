Sáblíková: Těším se na atmosféru L’Etape. Hirt na Giru? Neuvěřitelné

Patří mezi nejlepší cyklistky v Česku, klidně by mohla smýšlet o kvalifikaci na letní olympiádu. „Kdepak, cyklistika je pro mě srdeční záležitost, ale dál ji budu mít jen jako hobby. Baví mě to tak, jak to je,“ říká pětatřicetiletá Sáblíková, trojnásobná olympijská šampionka v rychlobruslení.

Bolí vás nohy víc z bruslí nebo z kola?

To se nedá moc srovnávat. Na kole si člověk ve stoupání dost mákne, ale při dlouhém sjezdu si zas nohy odpočinou. Na bruslích je to od začátku do konce na plný plyn. Jsem ráda, že jsem pár let mohla dělat oba sporty najednou, ale hlavní jsou pro mě brusle.

Teď vás čeká cyklistický závod L’Etape. Jak vzpomínáte na loňský první ročník?

Byl to pro mě dobrý trénink a skvělý zážitek, který bych doporučila každému. Nejdřív jsem měla strach z jízdy v balíku, ale všichni jezdci byli ukáznění a ohleduplní, to mě po pár minutách jízdy uklidnilo. Byly úseky, kdy se jelo pomaleji a vychutnala jsem si atmosféru. Pak přišel kopec, jela jsem se skupinou, která zrychlila, tak jsem musela zabrat. Nejradši vzpomínám na průjezd fanzónami, kde bylo hodně lidí, a dojezd do cíle na Strahově.

Pojedete delší trasu 137 kilometrů, máte natrénováno?

Teď mám najeto asi 3500 kilometrů, což je docela málo. Loni před L’Etape jsem měla víc. Hlavně proto, že se jelo až na konci letních prázdnin. Převýšení je tentokrát 1900 metrů, ale to by neměl být problém. V pondělí jsem si zajela 130 kilometrů a nastoupala taky zhruba 1800 metrů.

Loni jste byla mezi ženami nejrychlejší a celkově skončila na 13. místě, jaký cíl máte tentokrát?

Ještě jsem o tom nepřemýšlela. Uvidím, v jaké se ocitnu skupině, a jak mi to pojede. Jde mi o sportovní zážitky, chci si to užít. I když přiznávám, že občas je těžké v sobě potlačit závodníka. Přestože mám jít někdy lehčí trénink, tak když se cítím dobře, nedá mi to a zrychluji.

Martina Sáblíková a Ján Svorada s cenou pro vítěze českého závodu L'Etape.

Jak vnímáte změnu trasy?

Je fajn, že se nejede stejný okruh. Nemám ráda, když trať moc znám. Přibyly kopce, což je dobře. Je tam i úsek, který se jede oproti loňsku v protisměru, tak jsem zvědavá, jak bude vypadat z druhé strany.

Jak jste vlastně prožívala Giro d’Italia a výkony Jana Hirta, který vyhrál královskou etapu?

To bylo neuvěřitelné. Co tam letos předváděl, bylo geniální. Jsem ráda, že se mu to konečně povedlo. Už několikrát byl v úniku, ale závěr se mu tolik nevydařil. Znám se s ním osobně, jezdili jsme spolu i na kole. Úspěch takových lidí má pak pro mě ještě větší význam. Jsem také ráda, že v sobotu pojede Ján Svorada a Zdeněk Štybar, baví mě takové skvělé cyklisty pozorovat.

Čeká vás i start na francouzské verzi L’Etape, že? Na trase 167 kilometrů s převýšením 4700 metrů.

Tam to bude mnohem náročnější, výškové metry mi asi budou chybět. Na Vysočině jsou kopce do patnácti minut, to bych musela jezdit nahoru a dolů, což se mi moc nechce. Je to už za měsíc. Snad se mi podaří odjet tak na sedm až deset dní do italského Livigna, abych si pár dlouhých kopců najela. Těším se na obě L’Etape. Kde jinde může cyklistický hobík jako já zažít takovou atmosféru.