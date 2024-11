Do Španělska! Stošek o nové stáji i gravelu: Chci na něm využít příležitost

„Prioritou budou pořád maratony, nový tým je ale z gravelu nadšený,“ povídá třicetiletý loňský vicemistr světa na biku.

Právě jiná stáj je pro něj před nadcházející sezonou velkou změnou.

Od roku 2019 Stošek závodil za tým Kristiána Hynka Canyon Sidi, ten však končí. On tak hledal nové angažmá a nakonec podepsal ve španělském Buff-Megamo.

„Díky Kristiánovi jsem dosáhl na spoustu úspěchů a mám hodně krásných zážitků,“ poděkoval. „Tým sice končí, ale doufám, že není všem dnům konec a na spolupráci ještě někdy navážeme.“

Jaké je vaše nové působiště?

Tým sídlí napůl v Gironě a napůl v Igualadě. Je už zaběhlý. Vede ho Pau Zamora, ze závodníků jsou v něm Hans Becking, mistr Evropy Wout Alleman nebo José Dias, který bude pravděpodobně můj parťák na Cape Epic.

A dál?

Na závody s nimi jezdí hodně členů podpůrného týmu, fyzio, mechanici… A mají vždycky hodně dobrý závodní program. Jak jsem říkal, jsou nadšení z gravelu. I proto se jim asi hodím. Kdybych chtěl, tak třeba půlku programu bych mohl mít na něm. Mojí prioritou jsou ale pořád maratony, viděl bych to tak, že 70 procent sezony budu na biku.

Martin Stošek na archivním snímku

Jaké závody plánujete?

V maratonu má být nová série jako Světový pohár, což by mohla být priorita. Pak asi kompletní Epic serii a podobné jednorázovky, co jsme jezdili s Kristiánem. Chtěl bych se ukázat i v Česku, odjet mistrovství republiky a pro duševní očistu třeba i Kolo pro život – vybral bych si nějakou destinaci, kam nemusím moc cestovat a bude na pohodu. A do toho ještě gravel, na něm bych chtěl jet mistrovství světa.

Dost nabitý program.

Nebude lehké sezonu naplánovat. Musím si pohlídat, aby závodů zase nebylo moc. Dost se toho bude odvíjet, jak se nám bude dařit. Když budu vysoko v celkovém pořadí svěťáku, budeme se soustředit na něj. Když ne, můžeme jet víc gravelů.

Jaká bude vaše pozice na Cape Epic?

Vypadá to, že budu ve druhém týmu. Není prý teda pevně dané, že budeme mít tým číslo jedna a tým číslo dva, ale podle mě to bude rozdělené, dává to tak větší smysl. Wout s Hansem jsou na sebe zvyklí, funguje jim to. Věřím, že bych dokázal udělat dobrý výsledek, a i José se dokáže připravit, ale asi by nebylo ani vhodné, kdybych přišel a hned si říkal, že se musí jet na nás. Může se ale stát samozřejmě spousta věcí, třeba jako já letos někdo onemocní a jména se promíchají.

Jak často budete pendlovat mezi Českem a Španělskem?

V tomto ohledu se toho pro mě tolik nemění. Budu v Čechách a s týmem se budeme potkávat spíš na závodech. Do Girony sice jedu v prosinci, ale budu tam s kamarádem, jedeme tam kvůli tréninku. Nějaké společné soustředění týmu se asi neplánuje.

Jak se vůbec zrodil váš přestup do Buff-Megamo?

Samozřejmě bych byl nejradši, kdybychom pokračovali s Kristiánem jako dřív. Ale chápu to. Pro něj byl konec ještě těžší. On je tím, který tým budoval a vlastnil, já jako závodník si můžu najít novou stáj. V červenci bylo jasné, že končíme. Víceméně ihned jsem začal jednat a s Buffem jsme se začali bavit v srpnu.

Jak složitá jednání o smlouvě byla?

Velkých a dobrých stájí zase tolik není, takže složitá. Po tom, co jsem zažíval u Kristiána, byly moje nároky vysoké a chtěl jsem, aby tým splňoval moje požadavky. Je ale jasné, že se hůř vyjednává v situaci, kdy nemám smlouvu na další rok a nemám jinou možnost. Asi by bylo jiné, kdybych přestupoval v půlce kontraktu a oni mě oslovili, že mě chtějí. Ale nakonec jsem to zvládl.

Řešil jste si vše sám?

V začátku mi pomohl Kristián. Domluvili jsme se na strategii, protože se dobře zná s ostatními manažery. Řešil jsem to pak ještě s Františkem Raboněm, ale to už jednání byla víceméně ve fázi, kdy jsem byl rozhodnutý. S ním jsem proto spíš ladil detaily: jak má smlouva vypadat a co v ní má být. Jinak jsem s Buffem mluvil sám. Což bylo samozřejmě únavné, náročné, ale dobrá zkušenost.

Biker Martin Stošek na tiskové konferenci týmu Canyon Sidi

Pomohl vám evropský titul na gravelu, nebo vzhledem k říjnovému termínu šampionátu bylo tou dobou už po jednáních?

Abych získal další nabídku, přišel dost pozdě. Ještě jsme sice zkusili oslovit nějaké jiné týmy, ale byl to spíš jen pokus. Kdyby náhodou. Ale jsem spokojený. Pro Buff, si myslím, je můj přestup přínosný a ještě se pokusili zlepšit podmínky. Doufám, že dres evropského šampiona úspěšně ukážu příští rok a třeba mi pomůže při budoucích jednáních.

Jaký máte jako ryzí biker vztah ke gravelu?

Nazval bych ho tak, že jde o to využít příležitost a nenechat si ujet vlak. Nehrnu se na něj za každou cenu. Má ale tak blízko k bikovému maratonu, že by byla hloupost, kdybych toho nevyužil. Uvidí se, jak budou obě disciplíny v budoucnu vedle sebe fungovat. Třeba bych najednou zjistil, že tým samostatnou smlouvu na maraton nedá. Jenže tehdy by už bylo samozřejmě pozdě s gravelem začít.

Jak vás baví?

Není to tak, že bych se do něj vyloženě zamiloval. Ale jde o jízdu na kole v terénu, nějakých čtyři až pět hodin, což umím nejlíp. Proto pro mě gravel není nějaká velká změna.

Ani tréninkově?

Ne ne. Charakter gravelu a maratonu je dost podobný. Kolem Plzně, kde žiju, nemám moc příležitostí pilovat techniku, takže stejně trénuju spíš na silnici. Na gravelové závody jsem se ani nepřipravoval nějak speciálně. Jen jsem se povozil před a pak jel závod. Nevadilo to, jel jsem letos tři a dopadly perfektně.