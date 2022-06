Kolo, moje posedlost. Vítěz zájezdu na Tour má za sebou i výšlap na horu Stelvio

Z Pardubic, Nového Jičína i Rychnova nad Kněžnou se do redakce iDNES.cz sjela ve středu odpoledne sedmička finalistů soutěže o VIP zájezd se Škoda Auto v hodnotě 130 tisíc korun.

Celkem se soutěže na iDNES Premium zúčastnilo téměř 1500 lidí, kteří ve třech kolech odpovídali na 30 otázek z prostředí cyklistiky. Jen ti nejúspěšnější však dostali pozvánku na finále a šanci zabojovat o letenku do Paříže na 5. etapu Tour de France. Užít si vyjížďku s Andy Schleckem, projet se v doprovodném voze Škody Auto mezi závodníky či proletět se helikoptérou nad pelotonem.

Zatímco v předchozích kolech odpovídali soutěžící online, tentokrát se vrátili do školních lavic. Čekal je stoh papírů, propiska a pětadvacet otázek z historie a současnosti Tour de France i z aktuálního cyklistického dění.

„Nejvíc mi dala zabrat otázka na jméno cyklisty, který přiznal, že se cítí jako žena a nechal se přejmenovat na Philippu Yorkovou,“ kroutil hlavou vítěz Martin Geisler, který byl - až na jméno britského jezdce Roberta Millara - téměř bezchybný.

Finalisté soutěže iDNES Premium o VIP zájezd na Tour de France.

Sedmačtyřicetiletý Martin Geisler, IT odborník z Prahy, rozumí cyklistice nejen teoreticky, ale i prakticky. Loni najezdil téměř 15 tisíc kilometrů a v nohách má třeba výšlap na Passo dello Stelvio, nejvyšší průsmyk východních Alp.

Vyjížďka s Andy Schleckem pro vás tedy bude hračka…

Snad ano, potkat se s vítězem Tour de France 2010 bude ale určitě zážitek. Vůbec nejvíc se ze zájezdu těším na let helikoptérou. Vidět celý peloton ze shora bude skvělé. Na vlastní oči jsem viděl závodníky vždy jen někde na kopci u trati.

Na Tour de France už jste tedy byl?

Ano, jednou. Před čtyřmi lety jsem tam vyrazil s pár kamarády. Vždy jsme si vyšlápli na kole nějaký kopec před cyklisty, než trasu zavřeli. A počkali jsme si tam na závodníky, až dojedou, abychom si porovnali tempo (usmívá se).

Martin Geisler na Mallorce

Máte k cyklistice blízko odmalička?

Bavila mě vždy, ale víc jsem se k ní dostal až kolem čtyřicítky. Když srovnám, kolik kilometrů jsem najel ročně před patnácti lety a teď, je to velký rozdíl. Až po čtyřicítce jsem začal trénovat pod odborným vedením, jezdím na cyklistické kempy, zkusil jsem různé typy tréninků, aby forma gradovala. Už to nejsou jen projížďky, chci, aby mi to dávalo smysl. Rád jezdím i některé hobby závody, třeba ze série Kolo pro život. Musím říct, že mě kolo baví čím dál víc.

Čím to je, že jste si ho tak oblíbil až na „starší kolena“?

Objevil jsem kouzlo silničního kola. Je z toho až taková správná posedlost. Zjistil jsem, že jízda na silnici je daleko lepší než v terénu. Je příjemnější, víc toho ujedete a vidíte. Vyčistím si parádně hlavu a před poslední třetinou trasy se občas někde zastavím posedět na kafe a dortík. A navíc vám na silničce odpadne každodenní umývání zabláceného kola, to je také výhoda.

Kde se vám v sedle kola líbilo nejvíc?

Na průsmyku Stelvio v italských Alpách. Když jsme vyjeli až na vrchol kopce, byla to nádhera! Ještě bychom chtěli dát s kamarády nějaké pyrenejské průsmyky. A jednou z otázek ve vaší soutěži bylo poznat na fotce pomník Toma Simpsona na Mont Ventoux. I to je jeden z mých snů. Vidět ikonická místa ze slavných etap je pro každého milovníka cyklistiky zážitek. I když vím, že někteří lidé, když jim o tom vyprávím, tak si klepou na čelo.

Martin Geisler na hoře Stelvio v italských Alpách.

A vaše cyklistické znalosti pramení odkud?

Začátkem 90. let jsem byl dokonce schopný odříkat nazpaměť nejrůznější sportovní tabulky, ale teď si čtu nejraději knihy a články o cyklistice. Inspirací pro mě byla kniha o Tour de France Příběh Staré dámy od Tomáše Macka. Přiznávám, že předtím, než jsem šel na finále soutěže, jsem v ní taky dost listoval, abych byl připravený. I články Tomáše Macka na iDNES.cz čtu moc rád, to je Ota Pavel nové generace.