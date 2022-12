O králi Armstrongovi, dřině i zlomyslných českých řidičích. Talent vypráví

Jak jste se do týmu dostal?

Loni se mi v kategorii do 16 let podařilo několik dobrých výsledků a oni si mě všimli. Prošel jsem měsíčním procesem zvaným skauting, musel jsem splnit výkonnostní testy, říct, kolik mám ujeto kilometrů, jaký typ závodníka jsem, jakou mám podporu rodiny, jestli to myslím vážně. A vyšlo to.

Kolik jste loni najezdil?

Sedmnáct tisíc kilometrů.

I vaši váhu sledují?

Ano. Loni jsem měl 60 kilogramů, letos v sezoně 63, teď kolem 65. Vyrostl jsem a taky nabral svaly. Jsem zatím vrchař, tam je hrana kolem 67 kil. Sprinter může mít klidně přes 75, musí vyvinout co největší výkon, ale zároveň objet etapy.