Myslela jsem, že všechny zemřeme. O dámském pekle na kole

Ještě když po závodě odpovídala zvídavým novinářům na dotazy, zuby se jí klepaly.

Chvíli víc, pak méně. Občas drkotala tak, že musela své povídání přerušit, napít se teplého čaje, než dokázala pokračovat.

„Dnešek byl vážně výjimečný. Z mnoha důvodů. Tím největším ale rozhodně byly ty hrozné podmínky,“ vyprávěla žena, která právě triumfovala na své první velké jarní klasice.

Marlen Reusserová po fantastickém 45kilometrovém sólu vítězí na Gent-Wevelgem.

Přitom během závodu to s ní zas tak optimisticky nevypadalo.

Gent-Wevelgem je klasikou, kterou asi nejčastěji rozhoduje sprint větší skupiny závodnic. Jednoduše proto, že většina kostkových úseků končí zhruba 40 kilometrů před cílem. Cyklistky tak mají dost času na to se znovu sjet, vítězný únik se zjeví málokdy.

„Ve všech minulých ročnících jsme se sprintu chtěly vyhnout, ale bylo to takřka nemožné vzhledem k profilu trati. I letos jsem nevěřila, že by se to mohlo povést, proto není Gent-Wevelgem zrovna mým oblíbeným kláním. Ale to se všechno změnilo,“ vyprávěla 31letá cyklistka.

Jiné to v neděli bylo v mnoha směrech. Vždyť ani takové počasí dámy během jarních klasik nepamatují. Aby na ně při 162kilometrové cestě z Yper do Wevelgemu spadlo tolik kapek deště? Aby se do nich v takových vlnách opíral chlad a vítr?

„Asi i proto se toho v závodě tolik dělo,“ líčila vítězka.

Ona sama v první polovině závodu na mokrých kostkách upadla, Baneberg dokonce musela vyjít pěšky, než znovu usedla na kolo a začala stíhat peloton. Ten se ale kvůli mnoha haváriím spojoval a zase rozpojoval.

„Dnešek byl podmínkami fakt výjimečný. Můžu vám říct, že jsme byly všechny totálně zmrzlé. Byl to rozhodně můj nejchladnější závod kariéry,“ popisovala.

Na zmiňovaném Banebergu pak celou klasiku při dalším průjezdu rozhodla.

Právě na tomhle úseku se 45 kilometrů před cílem vydala sama vpřed. Využila chvíle, kdy se skupiny po několika pádech znovu formovaly, a prostě pláchla.

Když se poprvé ohlédla za sebe, jako kdyby tomu ani nevěřila, že s ní vážně žádná z konkurentek nezůstala.

„Já totiž ani neútočila. Jen jsem nasadila trochu vyšší tempo a pak byla překvapená, že jedu úplně sama. Chvíli jsem váhala, jestli pokračovat, ale pak jsem nasadila svůj časovkářský mód a pelášila pryč,“ vyprávěla stříbrná žena časovky z olympiády v Tokiu.

Výhodou bylo, že ve skupině za sebou měla pět týmových kolegyň, které chytaly všechny nástupy dam v ostatních týmech. Zároveň se snažily bořit stíhací tempo a náskok vedoucí Reuserrové rostl. Nakonec skoro až na tři minuty.

„Moc nerozumím ostatním týmům. Pro nás je to vítězství skvělé, ale být sportovní ředitelkou jiné stáje, dělám všechno pro to, aby Marlen takhle zdarma minuty nezískala,“ řekla její kolegyně Lotte Kopecká. „To nic nemění na tom, jak Marlen byla na Banebergu silná. Je pro ni hezké vyhrát tak velkou klasiku.“

Přitom Švýcarka o svém velkém náskoku moc netušila, rádiová komunikace totiž v nečase rovněž nefungovala tak, jak by měla. I proto pomalu šílela, když pět kilometrů před cílem odbočila jinam, než měla.

🗣️ "Oh, she's gone the wrong way." 😱



🚴‍♂️ Marlen Reusser makes an error and goes off course with 5km to go #GWwomen

„Možná mi mohli trochu lépe ukázat, kudy vede cesta, ale zodpovídám si za to sama. Měla jsem být pozornější. Naštěstí jsem slyšela lidi řvát: Ne, ne, ne! Rychle jsem se otočila, ale ráda jsem nebyla. Ztratila jsem tempo a netušila, jak daleko za mnou holky jsou. Až do cíle jsem se pak bála, jestli náskok udržím,“ smála se.

Mohla být naprosto klidná, páskou projela o 2:42 minuty dříve než druhá nejrychlejší.

Byť s prokřehlým tělem a drkotajícími zuby.