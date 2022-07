Tohle nechcete. Česká cyklistka se zřítila v časovce ze startovací rampy

Nehoda se stala ve čtvrtečním 4,7 kilometru dlouhém prologu. Hájkové se hned po prvním šlápnutí, kdy její časovkářský speciál teprve nabíral rychlost, vychýlila ze směru přední galuska a neštěstí bylo na světě. Cyklistka stačila ještě bleskově vytrhnout nohu z pedálu, ale pádu ze startovací rampy už nezabránila.

„Věc, kterou nechcete nikdy v časovce vidět,“ prohlásil komentátor přenosu na Eurosportu Marty Macdonald.

Přestože záběry vypadaly děsivě, česká reprezentantka dokázala na kolo nasednout a v závodu pokračovat. Prolog dokončila na posledním, 141. místě. V páteční etapě pak dojela 97. a v celkovém hodnocení jí momentálně patří 138. pozice.

Hájková v Itálii hájí barvy stáje Bepink, za níž jezdí třetím rokem. Už před časem vtipkovala, že patří v sestavě ke služebně nejstarším a chce se po ní, aby rozdávala zkušenosti.

V roce 2019 při svém debutu obsadila 116. místo, o rok později byla celkově 62. Před týdnem na českém šampionátu obsadila v časovce i hromadném závodě 6. pozici.

„Je to můj třetí start na Giru d´Italia, po letech 2019 a 2020 jsem loni chyběla. A strašně se těším, přestože z minulých let dobře vím, jak je náročné tento závod dokončit. Na rozdíl od minulosti máme den volna po úvodních třech etapách na Sardinii, to je novinka. Mimochodem, zase poznám nové kraje, na Sardinii jsem ještě nikdy nebyla,“ cituje Hájkovou web RoadCycling.cz.

V závodě startuje také Tereza Neumanová, která na MČR obhájila trikot šampionky. Nedávno přestoupila do nizozemské stáje Liv Racing Xstra, na Giru startuje poprvé. V prozatímní klasifikaci jí patří 72. pozice.