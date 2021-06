Třeba mě ukážou mámě v televizi! Jak Padun triumfoval a děkoval Ježíši

Mark Pavlovyč Padun se jmenuje.



Pochází z Doněcku.

A je to pěkně upovídaný, usměvavý a věřící ukrajinský mladík.

„Neuvěřitelné, neuvěřitelný moment pro mě! Tohle je mé první vítězství na závodě kategorie World Tour v jedné z nejtěžších etap letošního Dauphiné. Upřímně, v posledních šesti dnech jsem se cítil hrozně špatně. Každý den jsem myslel na to, že možná závod ani nedokončím. Když jsem projížděl cílem, měl jsem pocit, že jsem se právě probudil v posteli,“ smál se v sobotu za cílem na novináře v lyžařském středisku La Plagne.

Vlastně nebyl k utišení, pořád povídal.

„Naštěstí to nebyl sen, díky Ježíšovi, že se to opravdu stalo,“ smál se. „Když jsme vjížděli na poslední stoupání, nemyslel jsem si, že bych mohl dojet v první desítce, možná dvacítce. Pořád jsem se necítil nějak extra.“

V tu chvíli ale 9 kilometrů před cílem zaútočil Richie Porte.

Paduna nenapadlo nic jiného než za ním vyrazit.

„Vydal jsem se za ním, protož jsem chtěl zacelit tu mezeru. Ve skupině za sebou jsem měl týmového kolegu Jacka Haiga,“ popisoval a pokračoval. Otázky nepotřeboval. „Když jsem pak viděl, že jsme vepředu jen čtyři a máme nějaký náskok, řekl jsem si: Tak co, proč něco nezkusit, třeba mě ukážou mámě v televizi.“

Mámě ho opravdu ukázali.

A jak často!

V čele chvíli šlapal právě s Portem, taky se Seppem Kussem a Enrikem Masem. Po chvíli za to ale vzal Kuss a jediný, kdo na jeho nástup reagoval, byl právě Padun.

„Nikdo mi neříkal, co mám dělat, prostě jsem to tak cítil. Vůbec jsem pak ale nechápal, že Seppovi došlo. Když za mnou nebyl, jel jsem na plný plyn a doufal jsem, že už mě nikdo nechytí,“ usmíval se.

Ano, jednomu z nejlepších vrchařů Jumba skutečně došlo a Padun tak jel za svým největším triumfem kariéry.

Naháněli ho sice Richie Porte, později i „Superman“ Miguel Ángel López, ale marně, Ukrajince už nedojeli.

Padun se v posledních metrech chytal za hlavu, rukou ukazoval do nebe, sám tomu nevěřil.

„Neuvěřitelný moment,“ líčil.

Kdy ho napadlo, že by mohl být profíkem?

„Mám takovou historku. Už jsem tehdy trochu závodil, když se mi totálně rozbilo kolo. Trenér za mnou přišel a říká: Koupím ti nové, když mi ale slíbíš, že začneš jezdit víc, že se začneš cyklistice opravdu věnovat,“ líčil.

Slíbil mu to.

A jelikož to nebyl fracek, svůj slib dodržel.

Jeho talentu si rychle všimli v Itálii, kde taky přilétla smlouva od Colpacku. Slavného mládežnického týmu, kde v minulosti působili třeba Giulio Ciccone, Andrea Bagioli, nebo loni Karel Vacek.

„Když mě Colpack poprvé oslovil, jestli bych za něj v sezoně 2016 nechtěl jezdit, byl jsem neskutečně šťastný. Všichni, kdo se v cyklistice pohybují, ví, že je to dobrá adresa. Bylo mi ctí za ně závodit, podíval jsem se taky na spoustu slavných klání pro mladší kategorii,“ líčil.

Hned ukazoval, že je skvělý vrchařem i časovkářem. V časovce je mistrem své země mezi juniory, v kategorii do 23 let a nyní už i mezi elitou.

Vrchařskou soutěž zase vyhrál na jednom z nejtěžších závodů pro mladší kategorie Giro della Valle d´Aosta, kde dojel třetí celkově třeba za Enrikem Masem.

Team Colpack - Marchiol @teamcolpack will deploy an army to win the yellow jersey with the #Ukrainian Mark Padun 3rd w/ 11" at #girovda 2016 pic.twitter.com/vsDz5CSCMr