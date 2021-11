Cavendish upadl na dráze v Gentu, má zlomená žebra a pneumotorax

Někdejší úspěšný dráhař Cavendish havaroval v úvodu bodovacího závodu dvojic. Vítěz 34 etap na Tour de France najel do olympijského šampiona a úřadujícího mistra světa v madisonu Dána Lasseho Normana Hansena, kterého poslal k zemi úhybný manévr jiného jezdce. Podle belgického závodníka Jaspera De Buysta mohlo za potíže jezdců mokré místo na dráze.

„Je hloupé, že se to stalo. O kolo dříve jsem si všiml, že je tam voda, tak jsem tam potom jel pomaleji. V dalším kole už to šlo do háje,“ uvedl domácí cyklista.

sporza @sporza Een spectaculaire valpartij op de slotdag van de #Zesdaagse. Hansen en Cavendish komen gelukkig met de schrik vrij. https://t.co/bjShiiR3Km

Cavendish, kterého v minulých letech trápily vleklé zdravotní potíže, letos prožil po dlouhé době vydařenou sezonu. Vybojoval v ní deset vítězství včetně čtyř triumfů na Tour. Na slavném závodě ovládl už 34 etap, čímž vyrovnal rekord belgické legendy Eddyho Merckxe.