Proč jsem tak slabý? Cavendish dva roky trpěl, ale stále sní

Mark Cavendish býval postrachem hromadných dojezdů.

Býval.

Za poslední dvě sezony si tenhle legendární cyklista připsal jen dva etapové triumfy. Ten poslední loni v únoru na závodě Dubai Tour. A právě ve Spojených arabských emirátech se přezdívaný Manxman nachází i nyní. Na etapovém klání UAE Tour se snaží zvrátit nepřízeň osudu.

„To je opravdu to jediné, co můžu. Můžu se jen snažit. Můžu týden závodit na místě, které mám rád. A můžu doufat, že mi to ještě půjde,“ říká skoro až odevzdaně.

Načíná už svou šestnáctou profesionální sezonu. Je mu 33, před 11 lety jel poprvé slavnou Tour.

V jejích historických tabulkách je před ním v počtu etapových vítězství jen král Eddy Merckx. Se 34 prvenstvími. „Abych byl upřímný, Merckxův rekord je možná jedinou věcí, která mě ještě na silnici opravdu motivuje,“ říká Cavendish. „Vyhrál jsem takřka všechny závody, které jsem se svými fyzickými dispozicemi vyhrát mohl. Překonat to číslo 34 je jediný úkol, který mi zbývá splnit.“

Mark Cavendish na Tour de France.

Těžký úkol. Zvlášť když poslední dva roky Cavendishovy kariéry nestály za nic. „Vážně už si nepamatuju, kdy jsem se naposledy cítil normálně. Vždyť po chybných lékařských diagnózách jsem byl dva roky nemocný a nevěděl jsem proč,“ popisuje.

V roce 2017 přišel takřka o celou první půlku sezony. Necítil se dobře, postrádal sílu tolik potřebnou pro dlouhé a náročné etapy. A lékaři? Tápali. Netušili, co se s ním děje.

Loni to snad bylo ještě horší.

Na jaře spadl třikrát ve třech po sobě jdoucích závodech. Na závodě Kolem Abú Zabí jej srazilo auto. V týmové časovce na Tirrenu-Adriatiku si zlomil žebro. Nedoléčený jel klasiku Milán-San Remo, zlomil si další žebro, pochroumal kotník a utrpěl těžký otřes mozku.

K tomu všemu se neustále cítil slabý a nefunkční. Až loni v létě přišli lékaři na to, že ho sužuje virus Epstein-Barrové, který může způsobovat infekční mononukleózu spojenou se ztrátou obranyschopnosti.

Proto od konce minulého července vůbec nezávodil.

A proto už dva roky není tím postrachem, který dřív kamkoliv přijel, tam v hromadných dojezdech ničil soupeře. „Už ani nevím, jaké to je být v pohodě. Jaké to je být normální, když mi dva roky lékaři říkali špatnou diagnózu,“ říká. „Je to frustrující, protože to nebyla moje chyba, oni by měli být vzdělanější, ale co s tím můžu dělat?“

Chorobami a zraněními zmítaný Cavendish nyní touží po boku Romana Kreuzigera v Dimension Data ještě jednou nakopnout svou bohatou kariéru. Chce se pokusit zaútočit na Merckxův rekord.

A všichni by mu to přáli.