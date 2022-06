Takhle se rve o Tour! Dostane Cavendish šanci překonat Merckxův rekord?

Byla radost ho v neděli na šampionátu sledovat.

Neseděl na zadku a nečekal na závěrečný spurt, naopak. Byl to on, kdo od prvních kilometrů útočil a snažil se závod tvořit.

Nakonec se mu to povedlo do takové míry, že do závěrečných metrů přijížděl ve vedoucí trojici, kde pochopitelně v rychlosti sprintu neměl konkurenci.

Jestli nějak vypadá parádní forma před Tour de France, on ji rozhodně ukázal.

Přesto je velmi pravděpodobné, že Cavendish nebude na startu. Přestože loni vyhrál čtyři etapy, přestože vyrovnal letitý rekord Eddyho Merckxe s 34 triumfy, a letos se tak může osamostatnit na prvním místě.

Všechno totiž nasvědčuje tomu, že přednost dostane mladší Fabio Jakobsen.

„Víte, já se cítím mnohem lépe než loni a všichni víte, že jsem vyhrál čtyři etapy a zelený dres. I tak je nepravděpodobné, že v Kodani budu. Dneska jsem měl aspoň příležitost ukázat, že to nebude špatnou formou,“ pronesl.

The man. The myth. The legend.



@MarkCavendish!

Sám o své účasti mluvil jako o nepravděpodobné. Zároveň ji ale definitivně nevyloučil. Prý se stejně bude rozhodovat až na poslední chvíli.

„Ještě mi z týmu nikdo nevolal, aby mi řekl, jestli jedu, nebo ne. Normálně vám někdo zavolá a řekne: Jedeš, nebo nejedeš. To se zatím nestalo, takže ani já nevím. Proto se snažím zůstat optimistický,“ řekl.

Má být proč.

Vždyť v neděli skutečně ukázal, že má formu, jakou dlouho neměl. Aby takhle dokázal ovládat závod, aby dokázal nastupovat, tvořit ho, rvát se od prvních metrů, to u Manxmana není zrovna tradiční způsob boje.

Jen to ukázalo, v jaké pohodě se momentálně nachází, byť britský šampionát pochopitelně nejeli nejlepší cyklisté světa.

„Všichni viděli, jak na tom jsem, že mám dost dobrou formu. Kdybych na Tour jel, vím, že bych vyhrál etapu. Taky vím, že i další kluci z týmu, kteří pojedou, vyhrají. Vlastně budu rád za jakoukoliv variantu,“ prozradil.

To jistě, ale touha stát na startu další Tour a definitivně napsat novou kapitolou dějin, v něm pochopitelně pořád je.

Vždyť tahle šance už se nemusí opakovat, Cavendishovi je 37 let.

What a phenomenal sprint from @MarkCavendish!



Photo: Alex Whitehead/SWpix.com

„A umíte si představit, že bych vyhrál svou 35. etapu na Tour v dresu britského šampiona? To by byla vážně nádhera, vždyť ty fotky by tu s námi zůstaly věčně,“ zasnil se.

V pondělí odpoledne by týmy měly definitivně nahlásit sestavu pro Tour.

Quick-Step přitom odhalení plánoval až na úterý, po Cavendishově triumfu to ale o 24 hodin posunul.

Dá se z toho něco vyvozovat?

Spíš ne, jen že Cavendish nemohl udělat víc, aby šéfa týmu Patricka Lefevera přesvědčil.

Už loni byl náhradníkem, když zaskakoval za Sama Bennetta, který řešil bolavé koleno a vyhrál čtyři etapy.

Letos ale proklouznout do osmičky vybraných bude o dost těžší.

Jakobsen je od začátku sezony brán za hlavního sprintera týmu. Po právu, protože během sezony nedělal chyby. Vyhrál už devět závodů, zůstával zdravý.

Navíc je budoucností týmu, se kterým má smlouvu i na další rok.

Cavendish tak vlastně jen komplikuje situaci, přestože přivézt ho na Tour by bylo pragmatické i emocionální rozhodnutí.

Je stále v úžasné kondici a formě, byť nikdy nevíte, jestli by podobné výkony jako loni zopakoval a třeba se v prvních etapách nezranil. Kdyby ale vyhrál byť jednu etapu, přehlušila by i více triumfů Jakobsena.

Naopak nevzít mladého Nizozemce by zase poškodilo jeho vztahy v týmu do budoucna.

Nelehká volba. Jak dopadne?